Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak

BBC ÖZÜR DİLEDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan soruşturmalar sonucunda Martin Bashir’in sahte banka hesapları kullandığı ortaya çıkmıştı. Bashir, aynı zamanda BBC’nin yayın ilkelerine aykırı bir tavır benimseyerek ciddi bir ihlal yapmıştı.



Prenses Diana’nın kraliyet sırlarına ve evlilik hayatına dair önemli açıklamalarda bulunduğu o röportajla ilgili BBC’den yeni bir hamle geldi.