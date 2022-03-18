Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak

Prenses Diana’nın evliliğine ve İngiliz Kraliyet ailesine dair önemli açıklamalarda bulunduğu röportaj yeniden gündemde. Röportajın gerçekleşme şekliyle ilgili açılan soruşturma sonunda tamamlandı. Özür dileyen BBC Prenses’in özel sekterine büyük bir miktarda ödeme yaptı. Özür olarak ödenen miktarın yardıma muhtaç çocuklara bağışlanacağı açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 11:07

Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak - 1

Prenses ’nın 1995 yılında BBC’nin Panaroma programında Martin Bashir ile gerçekleştirdiği röportaj, Prenses’in hayatında büyük bir dönüm noktası olmuştu.

Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak - 2

"BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYDİK"

Kraliyet ailesine mensup olmanın getirdiği zorlukları paylaşan Diana’nın “Bu evlilikte üç kişiydik, biraz kalabalıktı” söylemi döneme damgasını vurmuştu.

Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak - 3

BBC ÖZÜR DİLEDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan soruşturmalar sonucunda Martin Bashir’in sahte banka hesapları kullandığı ortaya çıkmıştı. Bashir, aynı zamanda BBC’nin yayın ilkelerine aykırı bir tavır benimseyerek ciddi bir ihlal yapmıştı.

Prenses Diana’nın kraliyet sırlarına ve evlilik hayatına dair önemli açıklamalarda bulunduğu o röportajla ilgili BBC’den yeni bir hamle geldi.

Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak - 4

RÖPORTAJDA SAHTE BELGELER KULLANILDI

Röportajı gerçekleştiren Martin Bashir’in sorduğu sorular ve kullanılan sahte belgeler yüzünden büyük bir skandala imza atan BBC, o dönem Prenses’in özel sekreterliğini yapan Patrick Jephson’a “önemli bir miktarda” ödeme yaptı.

Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak - 5

PRENSES'İN ANISINA BAĞIŞ YAPACAK

Jephson, Prenses Diana’nın 8 yıl özel sekreterliğini yapmış ve Prenses’in kraliyet ilişkilerinde özel danışmanlığını yapmıştı. Jephson, BBC’nin yaptığı ödemenin Prenses Diana’nın anısına Welsh Children Hospice’daki yardıma muhtaç çocuklara bağışlanacağını belirtti.

Ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’ya röportaj özrü: Yapılan ödeme bağışlanacak - 6

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

BBC, Jephson’ın “ciddi bir hasara” maruz kaldığı açıklamasında bulundu. Jephson bu zorlu sürecin artık bir sonuca ulaşmasından dolayı rahatladığını belirtti; “Yargıç Dyson’ın ve gazetecilerin gerçeği ortaya çıkarmasından dolayı çok mutluyum.”

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