Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi

Donald Trump’ın eski yardımcısı Omarosa Manigault Newman, Bill Clinton’ın Monica Lewinsky’nin dışında birden fazla kadınla ilişki yaşadığını iddia etti.

Haberler 15.10.2021 - 13:05

Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 1
Kanda meydana gelen bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi sürecinde olan
ABD'nin 42. başkanı Bill Clinton, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.
Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 2
Monica Lewinsky ile Beyaz Saray'da yaşanan skandalı anlatan Azil: Amerikan Suç Hikâyesi (Impeachment: American Crime Story) ile gündemde olan Clinton'ın başka ilişkileri de olduğunu konuşuluyor. İddianın sahibi ise ABD’de 2017’de dönemin başkanı Donald Trump’ın yardımcısıyken Beyaz Saray’dan atılan Omarosa Manigault Newman.
Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 3
Newman, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın adının seks skandalına karıştığı Monica Lewinsky’nin dışında birden fazla kadınla da ilişki yaşadığını açıkladı.
Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 4
Gençliğinde Clinton döneminin Başkan Yardımcısı Al Gore’un ofisinde programlama muhabiri olarak çalışan ancak daha sonra TV ünlüsü haline gelen Newman, Avustralya’da Big Brother VIP adlı televizyon programında söz konusu iddiada bulundu.
Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 5
Newman, “Sadece Monica yoktu. Bir sürü kadın vardı” dedi.

Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 6
Hillary Clinton ile evli olan Bill Clinton’ın 1995 ile 1997 yılları arasında Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine hakkında azil davası açılmıştı. Ancak Clinton davada aklanmıştı.
Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 7

1993 ile 2001 yılları arasında başkanlık görevini yapan Bill Clinton'ne tedavisi devam ediyor. Hillary Clinton hastanede eşinin durumunu yakından takip ediyor. 

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı / Haber Detay-Tıkla Oku

Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi - 8

Şiddet ve zorbalık karşıtı aktivist Monica Lewinsky,  7 Eylül'de Impeachment: American Crime Story'nin prömiyerinden saatler önce Today programında Savannah Guthrie'ye konuştu. Monica Lewinsky, Bill Clinton'ın ilişki skandalı nedeniyle kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Lewinsky "Clinton özür dilemek istemeli, tıpkı benim incittiğim ve davranışlarımın incittiği insanlardan her fırsatta özür dilemek istemem gibi" dedi. 

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