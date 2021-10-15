Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi

Gençliğinde Clinton döneminin Başkan Yardımcısı Al Gore’un ofisinde programlama muhabiri olarak çalışan ancak daha sonra TV ünlüsü haline gelen Newman, Avustralya’da Big Brother VIP adlı televizyon programında söz konusu iddiada bulundu.

Hillary Clinton ile evli olan Bill Clinton’ın 1995 ile 1997 yılları arasında Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine hakkında azil davası açılmıştı. Ancak Clinton davada aklanmıştı.