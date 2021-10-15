Omarosa Manigault Newman: Bill Clinton'ın hayatında Monica Lewinsky tek değildi

Haberler 15.10.2021 - 13:05
1993 ile 2001 yılları arasında başkanlık görevini yapan Bill Clinton'ne tedavisi devam ediyor. Hillary Clinton hastanede eşinin durumunu yakından takip ediyor.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı / Haber Detay-Tıkla Oku
Şiddet ve zorbalık karşıtı aktivist Monica Lewinsky, 7 Eylül'de Impeachment: American Crime Story'nin prömiyerinden saatler önce Today programında Savannah Guthrie'ye konuştu. Monica Lewinsky, Bill Clinton'ın ilişki skandalı nedeniyle kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Lewinsky "Clinton özür dilemek istemeli, tıpkı benim incittiğim ve davranışlarımın incittiği insanlardan her fırsatta özür dilemek istemem gibi" dedi.