Ömrü kısaltan 10 alışkanlık: Bedeni sinsice öldürüyor
Beslenme tarzına dikkat etmek ve hareketsiz bir yaşamdan kaçınmak, sağlıklı ve uzun bir ömür için oldukça önemli ancak uzmanlar, pandemi sonrası birçok ülkede yaşam süresinin, önceki dönemlere göre kısaldığını öne sürüyor. Yaşam süresini kısaltan etkenler arasında yalnızca sigara ve alkol bağımlılığı değil, stres ve uykusuzluk gibi faktörler de yer alıyor.
HAREKETSİZLİK
Fiziksel aktivite eksikliği; kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kanser ve zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü, hareketsizliğin her yıl 5 milyon ölüme yol açtığını belirtirken; Harvardlı uzmanlar, düzenli egzersizin yaşam süresini yüzde 3 ila 7 oranında artırabileceğini belirtiyor.