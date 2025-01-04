Ömrü kısaltan 10 alışkanlık: Bedeni sinsice öldürüyor

SİGARA İÇMEK

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara içmek yılda 8 milyon ölüme yol açıyor. Özellikle kalp hastalıkları, inme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kanser türlerine neden olduğu bilinen sigara, vücutta serbest radikallerin üretimini artırarak hücre hasarına yol açar ve yaşlanmayı hızlandırır. Daha önce Toronto Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sigara içmenin ömrü 10-15 yıl kısalttığını ortaya koymuştu.