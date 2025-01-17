Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor

Günlük tükettiğimiz yiyecekler sağlığımız, yaşam kalitemiz ve hatta ne kadar yaşadığımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bu yiyeceklerin ara sıra tadını çıkarmak sorun olmasa da, bunları diyetinizin düzenli bir parçası haline getirmek kronik hastalık riskini artırabilir ve ömrü kısaltabilir. Daha sağlıklı alternatifler seçerek ve ne yediğinize dikkat ederek daha uzun ve sağlıklı bir yaşama doğru önemli adımlar atabilirsiniz.

Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 1

Günlük yediğimiz yiyecekler sağlığımızı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Bazı yiyecekler bizi besler ve güçlendirirken, diğerleri zamanla sessizce vücudumuza zarar verebilir.

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Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 2

Kötü beslenme seçimleri kronik hastalık riskini artırabilir, hayati bedensel işlevleri bozabilir ve bazı durumlarda ömrümüzü bile kısaltabilir. İşte sağlığımızı ve uzun ömürlülüğümüzü olumsuz etkileyebilecek 6 yaygın tüketilen yiyecek

Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 3

İŞLENMİŞ ETLER

Dondurulmuş tavuk salamı veya sosis gibi işlenmiş etler kullanışlı ve lezzetli kabul edilir ancak büyük sağlık riskleri taşırlar.

Bu etler, özellikle kolorektal kanser olmak üzere kanser riskinin artmasıyla ilişkilendirilen nitrat ve nitritlerle korunmuştur.

2010 yılında yayınlanan bir araştırma, kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin ölüm oranında, kanser riskinde ve kalp hastalıkları riskinde önemli bir artışla bağlantılı olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu etler ayrıca doymuş yağ ve sodyum açısından yüksektir ve kalp hastalığına ve hipertansiyona katkıda bulunur.

Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 4

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Meşrubatlar, enerji içecekleri ve diğer şekerli içecekler, vücudumuz için yalnızca bir ton sorun yaratan ilave şekerlerle doludur. Aşırı şeker tüketimi kilo alımına, insülin direncine ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve karaciğer sorunları riskinin artmasına yol açar.

2021 yılında yayınlanan bir araştırma, şekerli içeceklerin kardiyovasküler hastalıklara, diyabet ve obeziteyle ilgili hastalıklara katkıda bulunmaları nedeniyle her yıl dünya çapında 184.000'den fazla ölümden sorumlu olduğunu bulmuştur. Bunun yerine, vücudunuzu nemli ve sağlıklı tutmak için su, bitki çayları veya şekersiz içecekleri tercih edin.

Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 5

RAFİNE TAHILLAR

Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna gibi rafine tahıllar birçok evde temel gıda maddeleridir. Ancak, bunlar aşırı işlenmiş ve lif, vitamin ve mineraller gibi temel besin maddelerinden arındırılmıştır. Bu besin eksikliği, kan şekerinin hızla yükselmesine ve düşmesine neden olarak zamanla tip 2 diyabet ve obezite riskini artırır.

Kahverengi pirinç, kinoa ve tam buğday ekmeği gibi tam tahılları tercih etmek, uzun vadeli sağlık için daha sağlıklı bir seçimdir.

Patates kızartması, kızarmış tavuk ve donut gibi kızarmış yiyecekler, bağırsak bariyer fonksiyonunu bozabilen ve sindirim sisteminde iltihaplanmaya neden olabilen sağlıksız yağlar açısından zengindir.

Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 6

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Patates kızartması, kızarmış tavuk ve soğan halkaları lezzetli olabilir, ancak sağlığınız için en zararlı yiyeceklerden bazılarıdır. Kızarmış yiyecekler genellikle kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yükselttiği ve iyi kolesterolü (HDL) düşürdüğü bilinen trans yağ oranı yüksek yağlarda pişirilir. Bu, kalp hastalığı ve felç riskini artırır.

Bir çalışma, kızarmış yiyeceklerin düzenli tüketiminin, özellikle kadınlarda erken ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Kızarmış yiyecekler kalori açısından yoğun olup kilo alımına ve kronik iltihaplanmaya yol açabilir.

Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 7

PAKETLİ GIDALAR

Cipsler, krakerler ve diğer paketlenmiş atıştırmalıklar aşırı işlenmiş olup sağlıksız katkı maddeleri, koruyucu maddeler ve tuzla doludur. Çok fazla sodyum tüketmek yüksek tansiyona, böbrek sorunlarına ve felç riskinin artmasına yol açabilir.

Bu atıştırmalıklara uzanmak yerine, kuruyemiş, tohum veya taze meyve gibi daha sağlıklı alternatifleri düşünün


Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor - 8

YAPAY TATLANDIRICILAR

Şekere "daha sağlıklı" bir alternatif olarak pazarlansa da, yapay tatlandırıcıların kendi riskleri olabilir. Bu tatlandırıcılar bağırsak sağlığını bozabilir, metabolik dengesizliklere ve şekerli yiyeceklere olan isteklerin artmasına yol açabilir.

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