Ömrü kısaltan 6 besin: Kolon kanseri, kalp krizi ve diyabete neden oluyor

RAFİNE TAHILLAR

Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna gibi rafine tahıllar birçok evde temel gıda maddeleridir. Ancak, bunlar aşırı işlenmiş ve lif, vitamin ve mineraller gibi temel besin maddelerinden arındırılmıştır. Bu besin eksikliği, kan şekerinin hızla yükselmesine ve düşmesine neden olarak zamanla tip 2 diyabet ve obezite riskini artırır.



Kahverengi pirinç, kinoa ve tam buğday ekmeği gibi tam tahılları tercih etmek, uzun vadeli sağlık için daha sağlıklı bir seçimdir.



Patates kızartması, kızarmış tavuk ve donut gibi kızarmış yiyecekler, bağırsak bariyer fonksiyonunu bozabilen ve sindirim sisteminde iltihaplanmaya neden olabilen sağlıksız yağlar açısından zengindir.



