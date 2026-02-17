On bir ayın sultanı Ramazan'a geri sayım. Ramazan maneviyatı asırlık camilerde
19 Şubat perşembe günü başlayacak Ramazan öncesi camilerde hazırlıklar sürüyor. Karabük, Sakarya ve Düzce'de Ramazan atmosferi, tarihi camilerde yaşanacak.
On bir ayın sultanı Ramazan için bekleyiş sürüyor. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak ve ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü açılacak.
Müslüman aleminin en önemli ibadet aylarından biri olan Ramazan öncesi camilerde hazırlıklar yapılıyor. Karabük, Sakarya ve Düzce'de ecdat yadigarı camiler, ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için hazırlandı.
Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde, ahşap ya da taş ağırlıklı yapılmış farklı mimari özelliklere sahip koruma altında 32 cami bulunuyor.
Dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle şehrin de simgesi haline gelen camiler, halk arasında ve çeşitli kaynaklarda anlatılan ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleri ile merak uyandırıyor.
Yüzyıllardır vakit ve teravih namazlarına ev sahipliği yapan, asırlık camiler ramazanda ilçeye ayrı anlam katıyor.
Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, Ramazan ayını coşku ve mutlulukla karşılamak için müftülük olarak hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Bostancı, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle ramazanı bereketli, dolu dolu geçirmeyi umut ettiklerini vurguladı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çivi kullanılmadan, çandı yöntemiyle inşa edilen ve zamana direnen tarihi Hemşin (Cuma) ve Orhangazi camileri de Ramazan için hazırlandı.
Dini ve mimari açıdan dikkati çeken kentteki asırlık camiler, tarihi dokularıyla Ramazan ayında da ilgi görüyor. Cuma Camisi, Ramazan'da mukabele ve teravih namazı sağladığı akustik ses ve tarihi dokusuyla biliniyor.
Sakarya'nın çeşitli bölgelerinde yüzyıllar önce inşa edilen Şeyh Muslihiddin, Ağa, Orhan Gazi, Yunus Paşa ve Rüstem Paşa camileri de Ramazan'ın manevi iklimini, tarihi atmosferde yaşama imkanı sunacak.