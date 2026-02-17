On bir ayın sultanı Ramazan'a geri sayım. Ramazan maneviyatı asırlık camilerde

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çivi kullanılmadan, çandı yöntemiyle inşa edilen ve zamana direnen tarihi Hemşin (Cuma) ve Orhangazi camileri de Ramazan için hazırlandı.

Dini ve mimari açıdan dikkati çeken kentteki asırlık camiler, tarihi dokularıyla Ramazan ayında da ilgi görüyor. Cuma Camisi, Ramazan'da mukabele ve teravih namazı sağladığı akustik ses ve tarihi dokusuyla biliniyor.