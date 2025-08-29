Ona "meyvelerin kralı" da deniyor: En yüksek şeker içeriğine sahip

LİÇİ

Asya ülkelerinde yaygın olan liçi, küçük görünse de şekerle doludur. Bir fincan taze meyvede yaklaşık 29 gram şeker bulunur. Tadı sulu, çiçeksi ve neredeyse parfüm gibidir. Lokma büyüklüğünde oldukları için aynı anda birkaç tane yemek kolaydır. Bu da onları boyutlarına göre en yüksek şeker oranına sahip meyvelerden biri yapar. Tadı genellikle çiçeksi ve neredeyse parfümsü olarak tanımlanır ve ilk kez yiyenleri şaşırtacak bir tatlılık patlamasına sahiptir. Bir fincan liçi yaklaşık 30 gram şeker içerebilir ve bu da onu doğal tatlılık açısından en yüksek şeker oranlarından birine yerleştirir.