Ona "meyvelerin kralı" da deniyor: En yüksek şeker içeriğine sahip
Meyveler, renk, koku ve besinle sarmalanmış tatlılık sunan doğanın şekerlemeleridir. Vücudun ihtiyaç duyduğu lif, vitamin ve mineralleri sağlarlar, ancak şeker söz konusu olduğunda tüm meyveler eşit değildir. Tatlılık söz konusu olduğunda tüm meyveler eşit değildir. Bazıları keskin ve ekşi bir tada sahipken, bazıları hafiftir ve bazıları o kadar şekerlidir ki neredeyse tatlı olarak kabul edilebilirler.
Şeker seviyelerini takip eden herkes için, hangi meyvelerin doğal olarak daha tatlı olduğunu bilmek faydalıdır. İşte genellikle listenin başında yer alan altı meyve.