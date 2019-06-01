Önce temizlik sonra deniz (Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu tatilde)

Eşi Sinem Kobal ve arkadaşlarıyla birlikte Marmaris’te tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu, kaldıkları evi temizlerken görüntülendi.
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Marmaris’te objektife yansıdı.
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Çift, önceki gün kiraladıkları müstakil evin iskelesinde görüntülendi.
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Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; sabahın erken saatlerinde bahçeyi süpüren İmirzalıoğlu’na ilerleyen dakikalarda arkadaşları da yardımcı oldu.
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Temizliğin ardından denize giren İmirzalıoğlu’na Sinem Kobal’ın eşlik etmemesi dikkat çekti.
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Üzerindeki kimonoyu gün boyunca çıkarmayan Kobal, eşiyle şezlongda dinlenmeyi tercih etti.
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Bayram öncesi Bozburun
’da tatilin keyfini çıkaran ikiliye, önceki gün de teknede ve sahilde görüntülenmişti.