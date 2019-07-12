NTV

Once Upon a Time in Hollywood tanıtımına Brad Pitt damgası

ntv.com.tr

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’nin başrolde yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filminin ABD basın tanıtım toplantısında Brad Pitt, neşeli halleriyle diğer oyunculardan rol çaldı.

  • 1

    Once Upon a Time in Hollywood filminin ABD vizyon tarihine geri sayım başlamışken film ekibi Beverly Hills’te bir basın toplantısı düzenledi.

  • 2

    Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncuları toplantının yapıldığı Four Seasons Hotel’deki yerlerini aldı.

  • 3

    Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie tek tek ve yan yana fotomuhabirlere poz verdi.

  • 4

    Tanıtım toplantısı esnasında çok neşeli olduğu görüşen Brad Pitt, Margot Robbie’nin tek başına fotoğrafının çekildiği anlarda kameraların önüne atlayarak eğlenceli pozlar verdi.

  • 5

    Margot Robbie de Brad Pitt'in kendisinden rol çalmasına gülerek karşılık verdi.
  • 6

    Toplu fotoğraflara, yönetmen Quentin Tarantino, yapımcı David Heyman ve Shannon McIntosh da katıldı.

  • 7

    Tarantino’nun son kez yönetmenlik yaptığını açıkladı filmi Once Upon a Time in Hollywood, ABD’de 26 Temmuz’da, ülkemizde ise 23 Ağustos’ta vizyona girecek.

  • 8

    Film, aktör Rick Dalton ve onun dublörü Cliff Booth’un hikayesini anlatıyor. Filmde Sharon Tate'in Manson tarikatı tarafından katledilmesi de yan hikaye olarak yer alıyor.

  • 9

    İşte filmin ABD tanıtım toplantısından yansıyanlar...

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin