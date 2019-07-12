Once Upon a Time in Hollywood tanıtımına Brad Pitt damgası
ntv.com.tr
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’nin başrolde yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filminin ABD basın tanıtım toplantısında Brad Pitt, neşeli halleriyle diğer oyunculardan rol çaldı.
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Once Upon a Time in Hollywood filminin ABD vizyon tarihine geri sayım başlamışken film ekibi Beverly Hills’te bir basın toplantısı düzenledi.
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Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncuları toplantının yapıldığı Four Seasons Hotel’deki yerlerini aldı.
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Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie tek tek ve yan yana fotomuhabirlere poz verdi.
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Tanıtım toplantısı esnasında çok neşeli olduğu görüşen Brad Pitt, Margot Robbie’nin tek başına fotoğrafının çekildiği anlarda kameraların önüne atlayarak eğlenceli pozlar verdi.
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5Margot Robbie de Brad Pitt'in kendisinden rol çalmasına gülerek karşılık verdi.
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Toplu fotoğraflara, yönetmen Quentin Tarantino, yapımcı David Heyman ve Shannon McIntosh da katıldı.
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Tarantino’nun son kez yönetmenlik yaptığını açıkladı filmi Once Upon a Time in Hollywood, ABD’de 26 Temmuz’da, ülkemizde ise 23 Ağustos’ta vizyona girecek.
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Film, aktör Rick Dalton ve onun dublörü Cliff Booth’un hikayesini anlatıyor. Filmde Sharon Tate'in Manson tarikatı tarafından katledilmesi de yan hikaye olarak yer alıyor.
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İşte filmin ABD tanıtım toplantısından yansıyanlar...
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