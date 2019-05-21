“Kill Bill”, “Hateful Eight”, “Pulp Fiction”, “Rezervuar Köpekleri” ve “Soysuzlar Çetesi” ve “Zincirsiz” gibi pek çok başarılı filme imza atan ABD’li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino’nun dokuzuncu filminin ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali’nde yapıldı.

1969 yazında Los Angeles’ta geçen film seri katil Charles Manson’un cinayetlerini ele alıyor. Ünlü bir dizide oynayan bir aktörün ve dublörünün sinema sektörüne geçiş sürecini anltan filmin arka planında ise Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç bir şekilde öldürülmesi yer alıyor.

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“Tarantino mektubunda, Ben sinemayı seviyorum, siz sinemayı seviyorsunuz. Bu, bir hikayeyi ilk kez keşfetme yolculuğu” diyen Tarantino, “Oyuncular ve tüm ekip, orijinal bir şey yaratmak için çok çalıştı ve ben sizden sadece bu filmi daha sonra izleyecek olanların filmle ilgili aynı deneyimi yaşamalarını engellemekten kaçınmanızı istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.