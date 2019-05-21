Once Upon a Time in Hollywood'un (Bir Zamanlar Hollywood'da) Cannes galasında yıldızlar geçidi
ntv.com.tr, Reuters, AFP
ABD’li yönetmen Quentin Tarantino’nun son filmi “Bir Zamanlar Hollywood’da”nın (Once Upon a Time in Hollywood) galası 72. Cannes Film festivali’nde yapıldı. Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning etkinliğe damgası vurdu.
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“Kill Bill”, “Hateful Eight”, “Pulp Fiction”, “Rezervuar Köpekleri” ve “Soysuzlar Çetesi” ve “Zincirsiz” gibi pek çok başarılı filme imza atan ABD’li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino’nun dokuzuncu filminin ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali’nde yapıldı.
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2Bol yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken filmin başrol oyuncuları Margot Robbie, Brat Pitt, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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3Robbie, gala için Chanel tasarımı puda ve siyah renkli tunik ve pantolon takımını tercih etti.
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1969 yazında Los Angeles’ta geçen film seri katil Charles Manson’un cinayetlerini ele alıyor. Ünlü bir dizide oynayan bir aktörün ve dublörünün sinema sektörüne geçiş sürecini anltan filmin arka planında ise Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç bir şekilde öldürülmesi yer alıyor.
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5Roman Polanski'nin eşi olan ve öldürüldüğü dönemde 8 aylık hamile olan Sharon Tate, 9 Ağustos 1969 yılında Los Angeles'taki evinde öldürülmüştü.
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Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ve Brat Pitt’in yanı sıra Al Pacino, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Austin Butler, Lena Dunham ve Margaret Qualle gibi usta oyuncuları da kadrosunda bulunan film 72. Cannes film festivali’nin ilk seçkisinde yayınlanmamış, yarışmaya daha sonra dahil edilmişti.
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TARANTİNO'DAN SPOİLER UYARSITarantino 72. Cannes Film Festivali kapsamında ilk kez seyirci karşısına çıkan Once Upon a Time in Hollywood’la ilgili spoiler verilmemesi için seyircilere hitaben bir mektup yazmıştı.
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8“Tarantino mektubunda, Ben sinemayı seviyorum, siz sinemayı seviyorsunuz. Bu, bir hikayeyi ilk kez keşfetme yolculuğu” diyen Tarantino, “Oyuncular ve tüm ekip, orijinal bir şey yaratmak için çok çalıştı ve ben sizden sadece bu filmi daha sonra izleyecek olanların filmle ilgili aynı deneyimi yaşamalarını engellemekten kaçınmanızı istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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Bir Zamanlar Hollywood’da Türkiye’de 23 Ağustos’ta vizyona girecek.
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Bir Zamanlar Hollywodd’da filmi festivali’n yarışma kategorisinde bulunuyor. 72. Cannes Film Festivali yarışma kategorisi filmleri, Alejandro Gonzalez Innaritu'nun jüri başkanlığındaki ekip tarafından değerlendirilerek 25 Mayıs’ta ödüller sahiplerini bulacak.
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Bir Zamanlar Hollywood’da aynı zamanda Margot Robbie ve Leonardo DiCaprio’nun 2013 yılındaki “Para Avcısı” filminden bu yana birlikte rol aldıkları ilk yapım olma özelliğini taşıyor.
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1228 yaşındaki Avustralyalı yıldızın eski rol arkadaşı ünlü Hollywood aktörü DiCaprio'yla bakışması galanın en dikkat çekici karelerinden...
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13Robbie 7 yıldır birlikte yönetmen Tom Ackerley ile 2016 yılında evlendi.
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1444 yaşındaki Caprio ise kendisinden 23 yaş küçük model sevgilisi Camila Morrone ile yaklaşık bir yıldır birlikte.
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15Bir Zamanlar Hollywood'da filminin galasından kareler...
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16Quentin Tarantino ve eşi Daniella Pick
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17Margot Robbie
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18Dakota Fannig
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19Elle Fanning
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20Winnie Harlow
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21Michelle Rodriguez
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22Quentin Tarantino, Daniella Pick, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, yapımcılar Shannon McIntosh ve David Heyman
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