Onlar şehrin "yürüyen diskoları": Sokaklara neşe katıyorlar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir grup emekli, ses sistemleriyle donattıkları bisikletleriyle sokaklarda moral dağıtıyor. Özellikle ışıklarla kaplı bisikletiyle dikkat çeken Kadir Volkan Demirtaş, "Bize 'yürüyen disko' diyorlar" dedi.
Kocaeli'de emeklilik yıllarını sıradan geçirmek istemeyen bir grup bisiklet tutkunu, renkli bir yaşam tarzı benimsedi. Ses sistemleriyle donattıkları bisikletleriyle her gün şehir turuna çıkan grup, hem spor yapıyor hem de müzikle sokaklara neşe katıyor. Aralarından biri ise bisikletini ve kendini ışıklarla süsleyerek dikkatleri üzerine çekiyor.