Onlar şehrin "yürüyen diskoları": Sokaklara neşe katıyorlar

Emekli olduğu için günün her saati bisiklet sürebildiğini belirten Demirtaş, "Uzaklara gidemiyorum ama Adapazarı'na kadar gittim. İnsanlar bize imrenerek bakıyorlar. Hatta bir gün beni polis memuru durdurmuştu. Ben ceza beklerken kendisi, 'hani müzik ne oldu? Müzik açsana' demişti" diye konuştu.

Demirtaş, trafikte görünür olmanın önemine de dikkat çekerek, bisikletine taktığı tepe ışığıyla güvenliğini artırdığını belirtti.





