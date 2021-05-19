Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi

Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve türkülere konu alan madımak bitkisinin onlarca çeşit yemeği ve tatlısı yapılıyor. Madımağın kolonyası ve kremi de dikkat çekiyor.

19.05.2021 - 11:38

Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 1

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisi baharın gelmesiyle kendisini gösterdi. Yabani otların arasından tek tek seçilerek toplanan madımağın hasadına da başlandı. Türkülere konu olan ve onlarca çeşit yemeği yapılan madımak bitkisini toplamak isteyen vatandaşlar kendilerini doğaya bıraktı.
Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 2
Faydası saymakla bitmeyen, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı olan bitki Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Küçük yaşlardan beri doğaya ilgi duyan ve madımak bitkisini araştıran Birgül Canikligil, madımaktan 180'nin üzerinde çeşit çeşit yemek ve tatlı yaptı. Bitkiden kolonya, krem ve sabun da üreten Canikligil, yaklaşık 1 yıl önce de kitap çıkardı. Birgül Canikligil’in “Damak Tadı Madımak’’ ismini verdiği kitabında madımaklı baklavadan, madımaklı pizzaya birçok tarif yer alıyor.
Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 3

“Antioksidan değeri yüksek’’


Birgül Canikligil, madımağın antioksidan değerinin yüksek olduğunu belirterek, “Bitkileri araştırdım. Madımağı araştırdım. Madımağın buralarda neyi yapılabilir, biz madımaktan neler çıkartabiliriz? Diye düşündüm. Madımak Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yetişir. İlkim şartlarına göre şekil değiştirir. Sıcak bölgelerde yetişirse daha fazla gelişir. Daha büyük yapraklı, daha iri olur. İç Anadolu bölgesinde yetişirse daha soğuk iklimde biraz daha geç yetiştiğinden daha küçük daha dayanıklı olur. Sıcak iklimlerde su oranı daha yüksek olabilir. Antioksidan değeri çok yüksek. Antioksidan değerinin çok yüksek olduğunu öğrendiğim zaman ben bunu insan sağlığına uygun neler yapabilirim? Diye düşündüm. Cilt güzelleştireceğini düşünerek kremini yaptım. Sabunun ve kolonyasını yaptım. Bunun dışında bağırsakları çalıştırır. Biraz tansiyonu yükseltir ama metabolizmayı hızlandırıyor. Bağışıklık sistemine etkisi var. Madımağın bu tür faydaları var’’ dedi.

Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 4

Madımaktan onlarca çeşit yemek ve tatlı yaptı
Canikligil, madımak bitkisinden 180 çeşidin üzerinde yemek yaptığını söyledi. 

Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 5

Canikli sözlerine şöyle devam etti:  “Madımak çok küçük olduğundan dolayı oturarak, diz kırarak topluyorlar. Saatlerce usanmadan bu bitkiyi sofraya getirmek için annelerimiz, kız kardeşlerimiz gayret gösteriyor. Beylerden de bunları satış amaçlı toplayıp satan var. Çok çeşit yemeğini yaptım.180’ni geçti. Belki 190’ı geçmiştir.Üretmeye devam ettim. Farklı şeyler çıkartıyoruz sürekli. Çıkardığımız yemekleri değerlendiriyoruz. Hem hocalarımız bakıyor hem farklı kesimlerde tattırıyoruz. Beğeniyorlar. En çok beğenilen hangisi olursa onun kitaba koymaya çalışıyorum."

Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 6

Madımak nötr bir bitki olduğu için her yere giriyor. Hamur işlerine de giriyor, tatlıya da giriyor. Kışın dolaba konulabilir. Kurutulabilir. Çektirip koyarlar. Yemeğin yapılış şekline göre hazırlık yapılır’’ 

Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 7
Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi - 8

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