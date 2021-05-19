Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi

“Antioksidan değeri yüksek’’



Birgül Canikligil, madımağın antioksidan değerinin yüksek olduğunu belirterek, “Bitkileri araştırdım. Madımağı araştırdım. Madımağın buralarda neyi yapılabilir, biz madımaktan neler çıkartabiliriz? Diye düşündüm. Madımak Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yetişir. İlkim şartlarına göre şekil değiştirir. Sıcak bölgelerde yetişirse daha fazla gelişir. Daha büyük yapraklı, daha iri olur. İç Anadolu bölgesinde yetişirse daha soğuk iklimde biraz daha geç yetiştiğinden daha küçük daha dayanıklı olur. Sıcak iklimlerde su oranı daha yüksek olabilir. Antioksidan değeri çok yüksek. Antioksidan değerinin çok yüksek olduğunu öğrendiğim zaman ben bunu insan sağlığına uygun neler yapabilirim? Diye düşündüm. Cilt güzelleştireceğini düşünerek kremini yaptım. Sabunun ve kolonyasını yaptım. Bunun dışında bağırsakları çalıştırır. Biraz tansiyonu yükseltir ama metabolizmayı hızlandırıyor. Bağışıklık sistemine etkisi var. Madımağın bu tür faydaları var’’ dedi.