Onlarca hayvana ev sahipliği yapan Arin Gölü buzlarla kaplandı
21.01.2026 09:33
İHA
Bitlis'in "Kuş Cenneti" olarak bilinen Arin Gölü, soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber buzla kaplandı.
Van Gölü'nün kuzeyinde yer alan Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Arin Gölü'nun buz tutması, doğaseverler ve bölge halkı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Nesli tehlike altında olan ördekgillerden Dikkuyrukların üreme alanı olan Arin Gölü, göçmen kuşların da önemli göç yollarının üzerinde yer alıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle gölde oluşan kalın buz tabakası, kışın en sert günlerinin yaşandığına da işaret ediyor.
SOĞUKLAR İLERLEYEN GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK
Yetkili isimler, hava şartlarının ilerleyen günlerde de etkisini devam ettireceğini ve özellikle de kuş türlerinin beslenme alanlarında kısıtlanmalar yaşanabileceğini belirtiyor.
Boz ördek ve Macar ördeğinin ürediği gölde aynı zamanda; dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, Van Gölü martısı, karabaş martı, angıt, kılıçgaga, kaşıkgaga, küçük batağan, sakarmeke, elmabaş patka, yeşilbacak ve kızkuşu türleri de beraber yaşıyor.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle her mevsim farklı manzaralar sunan Arin Gölü, donmuş haliyle de bir o kadar güzel görüntüler oluşturdu.
1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki gölün donması bölge halkı tarafından nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor. Bölge halkından Fırat Uğur, gölün donmasıyla beraber bu yıl kışın, Bitlis'te oldukça sert geçeceğini düşündüğünü dile getirdi.
Süphan Dağı'nda yer alan göl, sodyum kaynaklarının derelere taşınmasıyla sodalı suya sahip. Arin Gölü'nün kıyılarında Esenkaya, Karşıyaka, Göldüzü köyleri bulunur, derelerle beslenmesinden dolayı da dışa akışı yoktur ve kapalı kapalı havzadır. Şimdilerde soğuk havadan dolayı buz tutan gölün yaz aylarında ise bir yarısı kurur. Suyun yapısından dolayı balıkların yaşayamadığı Arin Göl'de 1.000.000 ton sodyum karbonat üretilebileceği tahmin ediliyor.