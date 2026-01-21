Onlarca hayvana ev sahipliği yapan Arin Gölü buzlarla kaplandı

Doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle her mevsim farklı manzaralar sunan Arin Gölü, donmuş haliyle de bir o kadar güzel görüntüler oluşturdu.

1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki gölün donması bölge halkı tarafından nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor. Bölge halkından Fırat Uğur, gölün donmasıyla beraber bu yıl kışın, Bitlis'te oldukça sert geçeceğini düşündüğünü dile getirdi.