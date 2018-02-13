Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları)

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, boşandığı eşi Tuba Büyüküstün'ün dövmesini kolundan sildirmedi. Sayak, dövmesiyle gündemde olan tek ünlü değil. Bugüne kadar pek çok ünlü yeni dövmeleriyle objektiflere yansıdı. Peki ünlülerin dövmeleri ne ifade ediyor? İşte Türk ve yabancı ünlülerin dövmeleri ve anlamları...

ntv.com.tr

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 1

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan, son larak yönetmenliğini üstlendiği Şahsiyet dizisi, Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı getiren ve şu sıralar Kuzgun dizisinin başrol oyuncularından biri olan Onur Saylak dövmesiyle gündemde. 

Tuba Büyüküstün’ün eski eşi olan  Saylak, kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme taşıyor. Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor. Onur Saylak'ın Büyüküstün'le boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmemesi dikkat çekti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 2

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil sosyal medyada parmağındaki  dövmesini paylaşarak, ''Seni o kadar çok seviyorum ki başka dövme yapsam aldatmış olurum gibi geliyor yapamıyorum. 6 yıldır beraberiz kendisiyle hala ‘very much alive’ (Capcanlı)'' yorumunda bulundu. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 3
Ünlü ABD'li şarkıcı Aaron Carter, yüzüne yaptırdığı cesur dövmesiyle gündemde.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 4
31 yaşındaki şarkıcı yüzünün sağ tarafına büyük bir Medusa heykeli dövmesi yaptırdı. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 5
Şarkıcı Nick Carter'ın kardeşi olan Aaron Carter, dövmeli halini Instagram hesabında paylaştı. Dövmesiyle gündemde olan tek ünlü Carter değil. İşte ünlülerin dövmeleri...
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 6
Hadise yeni dövme yaptırırken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 7
33 yaşındaki şarkıcı dövmesinin biten halini paylaşsa da figürün ne olduğu anlaşılamadı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 8
Şebnem Ferah'ın dövme sayısı giderek arttı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 9
Sanatçının boynuna kırmızı renkte bir ejderha koluna da saat/ çiçek motifi yaptırdığı görüldü.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 10

Ceyda Düvenci

Oyuncu Ceyda Düvenci yeni dövmesinin fotoğrafını "Bu su hiç durmaz" ve "Hoşgeldin yeni sanat eserim" notlarıyla paylaştı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 11
Şahan Gökbakar: "Bir zeytin ağacı ve altında canım ailem...Herkese, ömrü zeytin ağacı gibi bir mutluluk diliyorum..."
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 12
Rap müziğin sevilen isimlerinden Ezhel, yüzüne ‘Ah Yalan Dünya' dövmesi yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 13
Oyuncu Gonca Vuslateri, sırtına yaptırdığı büyük boy gül dövmesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gonca Vuslateri'nin gül dövmesi, Instagram'da 4 binden fazla beğeni aldı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 14

Bensu Soral kaburgasına yeni dövme yaptırdı. Soral'ın yeni dövmesi MAG dergisine verdiği pozlarda ortaya çıktı. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 15

Bella Thorne sırtına yaptırdığı yeni dövmesinin fotoğrafını paylaştı. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 16
Amerikalı oyuncu sırtına "Morardı ama kırılmadı" (Bruised but not broken) yazdırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 17

22 yaşındaki ünlü model Hailey Baldwin, boynuna yeni bir dövme yaptırdı. Baldwin’in “Aşk her zaman kazanır” notuyla sosyal medyada paylaştığı dövmesinde ‘Lover’ (Aşık) yazıyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 18
Baldwin, Eylül 2018'den bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli. Ünlü modelin yeni dövmesinin eşi Bieber'a duyduğu aşka bir gönderme olduğu düşünüldü.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 19

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 10 yıldır birlikte olduğu ve yedi ay önce evlendiği eşi Liam Hemsworth’ten ayrılır ayrılmaz yeni bir dövme yaptırdı. 26 yaşındaki şarkıcının dövmesini yapan dövme sanatçısı Daniel Winter, Cyrus’un yeni dövmesini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 20

Yeni dövmede, “Kafam korkuyordu ama kalbim özgür hissediyordu” yazıyor. Cyrus’un hayranları, dövmenin Liam Hemsworth’e bir gönderme olduğunu düşündü.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 21
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Drake, koluna The Beatles dövmesi yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 22
Drake, efsanevi The Beatles grubunun 'Abbey Road' albüm kapağı için çekilen ünlü fotoğrafını koluna kazıttı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 23
Hadise, sol kolunun içine play tuşu ve ‘Music’ dövmesi yaptırdı. Şarkıcının dirseğinde, anlamını açıklamadığı, Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesi var. Latince olarak ensesinde ‘Kendi kanatlarıyla uçan kız’, sırtında ‘Bana yön verilmez, ben veririm’, belinde ise Tibet dilinde ‘Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan’ yazıyor.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 24
Geçtiğimiz günlerde, Alaska Klee Kai cinsi köpeklerinden Waldo Picasso'yu trafik kazasında kaybeden Sophie Turner ve Joe Jonas,  sevimli dostlarının anısını yaşatmak için soluğu dövmecide aldı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 25

Waldo Picasso'nun portre dövmesini New York'un ünlü dövmecilerinden Bang Bang Tattoo'da yaptıran çift, dövmelerinin son hallerini Instagram hesaplarından paylaştı. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 26
Sophie Turner, dövmesini gösterdiği gönderiye: "Seni özlüyorum Waldo, huzur içinde uyu benim küçük bebeğim" notunu düştü.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 27
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, yaz tatillerini Çeşme’de geçiriyor. Roma'da oynayan Cengiz Ünder’le birlikte deniz keyfi yapan Çağlar Söyüncü, sırtını kaplayan dev aslan figürü ve vücudundaki diğer dövmelerle plajda ilgi odağı oldu.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 28
Çağlar Söyüncü
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 29
Portekiz'in Chavez takımından devre arası transfer döneminde 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Marcao aslan dövmesi yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 30

22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu yeni yaptırdığı  aslan dövmesini Instagram hesabından paylaştı. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 31

Sanatçı Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazıran Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a bir göndermemi yoksa yeni sevgili olduğu öne sürülen Hazer Amani'ye bir mesaj mı olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 32

NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 33

Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi.

Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 34

CANER ERKİN

Caner Erkin bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı'nın dövmesini yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 35
Yaptırdığı dövmeyi Instagram hesabından paylaşan Caner Erkin'in bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Beşiktaşlı yıldız fotoğrafın altında "İlk seans daha bitmedi" notu düştü.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 36

ELÇİN SANGU

Son olarak Kiralık Aşk dizisiyle ekranlara gelen ve projenin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Elçin Sangu, vücuduna yaptırdığı dövmeyi sosyal medyadan paylaştı.

Sangu yeni dövmesini takipçileriyle paylaşırken altına ise "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem...senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düştü.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 37

Halle Berry

Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, mart ayında sırtındaki dövmeyi açıkta bırakan bir Instagram payklaşımı yapmıştı. 52 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında o dövmenin gerçek olmadığını, sadece bir deneme olduğunu açıkladı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 38

Berry, “Ama beni gelecek aylarda birden çok dövmeyle göreceksiniz” diye ekledi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 39

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal da dövme tutkunu ünlüler arasına katıldı. Sandal, vücuduna oğulları Yaman ve Yavuz’un doğum tarihlerini yazdırdı.


Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 40
“Bu yaz Çeşme’de konserimiz olacak, onun da heyecanını yaşıyorum” diyen ünlü şarkıcı, dövmeleri için “Aslında dövmeler tam bitmedi" ifadelerini kullandı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 41

HANDE ERÇEL

Kısa süre önce annesini kaybeden Hande Erçel annesi için sırtına kelebek dövmesi yaptırdı.

Erçel, kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi için kelebek dövmesini ensesine kazıttı.


Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 42
Erçel, dövmenin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Erçel cenazede de annesi kelebekleri sevdiği için annesinin tabutu ile yakalarına kelebek figürleri taktırmıştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 43

ŞAHAN GÖKBAKAR

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, koluna 3 kaplan dövmesi yaptırdı ve yeni dövmesini Instagram sayfasında paylaştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 44
Gökbakar, fotoğrafın altına "Ailem artık hep benimle. Kraliçem ve iki aslan parçası..." notunu yazdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 45

LADY GAGA

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga iki yeni dövme yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 46
Lady Gaga, omuriliğinin üzerine denk gelecek şekilde bir gül dövmesi yaptırdı. Dövmenin üzerinde "La vie en rose" (Güllerin içinde hayat) yazıyor. Lady Gaga yeni dövmesini sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 47
Lady Gaga'nın iknci dövmesi müzik notaları oldu.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 48
Zeynep Alkan
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 49

EZGİ MOLA

Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını kaburgasına (rip tattoo) dövme yaptırdı.

Sık sık köpekleriyle paylaşım yapan ve sokak hayvanları için de yardım çağrısında bulunan Mola, yeni dövmesinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 50
Kısa sürede 30 bin beğeni alan fotoğrafa, takipçileri yorum yağdırdı. Bazıları dövmeyi çok beğendiğini söylerken, bazıları da olumsuz görüşünü bildirdi.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 51

ŞAHAN GÖKBAKAR

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Gökbakar’ın kolundaki dev dövme dikkat çekti. Ünlü komedyenin 2 yaşındaki oğlu Deniz Efe’nin portresini koluna dövme olarak yaptırdığı anlaşıldı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 52

Ariana Grande, geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 7 Rings için eline bir dövme yaptırdı. Japon alfabesi ile yaptırdığı dövmeyi yanlış yazdıran Grande, 7 Rings yerine Japon barbekü yemeği shichirin’i vücuduna kazıttı.

Japonca konuşan arkadaşlarından yardım alan ünlü şarkıcı, dövmeyi düzeltti ancak yazım hatası hala düzelmedi! BuzzFeed’den Eimi Yamamitsu, düzelttirilen dövmenin hala hatalı olduğunu Twitter üzerinden paylaştı: “Ariana Grande’nin dövmesinde şimdi de ‘Japon Barbekü parmakları' yazıyor.”

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 53
Grande’nin sosyal medyada gündem olan dövmesinin üstüne, bir dövme sildirme merkezi, ünlü şarkıcıya oldukça ilginç bir teklifte bulundu. Hataların telafisini gelire dönüştürebilecek ünlü şarkıcıya, reklam karşısında bedava dövme sildirme ve $1.5 milyon teklif edildi.

Teklif metnine ulaşan TMZ, ünlü şarkıcının anlaşmayı kabul ederse bir sene boyunca her ay bir kere dövme sildirme deneyimi hakkında resim paylaşacağını belirtti.

TMZ’nin haberini gören Grande’nin menejeri Scooter Braun, “Ariana için konuşamam çünkü biz bu teklifi almadık ama tekliflerini bana göndermek isterlerse, hemen bir dövme yaptırıp sildirebilirim… Tabii $1.5 milyon için,” diyerek bu haberi tiye aldı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 54

SCARLETT JOHANSSON

Scarlett Johansson (Black Widow) Avengers: Infinty War galasında sırt dekolteli kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki oyuncunun sırtındaki kuzu ve güllerden oluşan dövmesi galanın en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 55

MERYEM UZERLİ

Meryem Uzerli'nin bacağındaki yeni dövmesi sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 56
Felipe Melo: Yeni dövmem; Aslanlar sonsuza dek kalbimde
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 57

ASLIHAN DOĞAN TURAN

Önce ailesinin doğum tarihlerini koluna yazdıran Aslıhan Doğan Turan, daha sonra eşi Arda Turan’ın doğum tarihini de dövme yaptırmıştırtı. Doğan Turan son olarak ise oğlu Hamza Arda’nın doğum tarihini koluna yazdırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 58
Doğan Turan dövme yaptırırken çektiği görseli, "Çok şükür dediğimizi hep yaptık" notuyla yayınladı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 59

JUSTIN BIEBER

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüzüne dövme yaptırdı.

24 yaşındaki pop yıldızı, sağ kaşının üstüne yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bieber’ın “grace” (zarafet) kelimesini dövme şeklinde yüzüne yazdırdığı görüldü.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 60

Dövmeyi kasım ayında yaptıran Bieber, daha önce yakından fotoğraf paylaşmamış, hayranları da dövmesinin anlamını merak etmişti. Ünlü şarkıcı ilk kez dövmesindeki yazıyı hayranlarına göstermiş oldu.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 61

VICTORIA BECKHAM

İngiliz modacı Victoria Beckham, sırtına 19 yıldır evli olduğu David Beckham'ın dövmesini yaptırmıştı.

Dövmede, "Ben sevgilime aidim, sevgilim de bana" yazıyordu.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 62
Dailymail'in haberine göre; Ünlü modacının önceki gece katıldığı davette bu dövmeyi sildirdiği ortaya çıktı.

4 çocukluk çift son zamanlarda ayrılık iddialarıyla da gündeme gelmişti.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 63

SOPHIE TURNER

Game of Thrones’ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’ın yeni dövmesiyle dizinin final sezonuna dair spoiler (yapım hakkında önceden bilgi) verdiği tahmin edildi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 64

Katıldığı TV programında koluna yaptırdığı yeni dövmesini gösteren Turner’ın, koluna kurt resmiyle birlikte “The pack survives” (Sürü hayatta kalır) yazdırdığı görüldü. Dövme nedeniyle Turner’ın canlandırdığı Sansa karakterinin final sezonunda ölmeyeceğine dair yorumlar yapıldı. Turner, dövmesini açıklarken, dizide Stark ailesinin “Karlar yağdığında ve ak rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır” sözüne atıfta bulunduğunu, spoiler vermediğini söyledi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 65

EMMA WATSON

Hollywood'un ünlü oyuncusu Emma Watson, 90. Oscar Ödül Töreni'nde, Hollywood'daki tacize karşı başlatılan protestolara dövmesiyle destek verdi. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 66
27 yaşındaki oyuncu, tacize karşı başlatılan "Time's Up" (Zaman Doldu) hareketini koluna kazıdı. Ancak dövmedeki yazının hatalı olması dikkat çekti. "Time's Up" yerine "Times Up" yazıyordu. Kesme işaretinin yer almaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 67
Oyuncu Türkü Turan hayatı boyunca yaptırmak istediği yeni dövmenin hikayesini 2018'de Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Yeniden doğuşlar, çocuklar ve ejderhalar aşkına notunu düştü.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 68
Amber Heard, Jason Momoa ile başrolleri paylaştığı Aquaman filminin galasında kıyafetiyle ve enerjik pozlarıyla tüm ilgiyi üzerinde topladı. Amerikalı oyuncunun Ömer Hayyam ve Pablo Neruda dövmeleri dikkat çekti.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 69
Amber Heard vücudundaki iki dövmeden biri Ömer Hayyam'ın dörtlüğüne ait: "Madem ki dünyanın sonunda yokluk var" (Since The Fate Of The World Is Non-Existence, Since You Exist, Be Merry)

Diğer dövmede ise Pablo Neruda'nun "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında" "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma" sözleri yer alıyor.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 70

ZAYN MALIK

Yeni saç şekilleri ve dövmeleriyle hayranlarını şaşırtmayı seven Zayn Malik, Instagram’dan paylaştığı bir fotoğrafla bu geleneği sürdürdü.

Ünlü şarkıcı, kafasına bir mandala dövmesi yaptırdı. Saçını kazıtarak eserini görücüye çıkaran Malik’e, olumlu ve olumsuz binlerce yorum geldi.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 71
Zayn Malik, süper model sevgilisi Gigi Hadid’le birlikteyken ona jest de yapmıştı. Vücudunun büyük kısmı dövmelerle kaplı olan 25 yaşındaki şarkıcı, Hadid’in gözlerini göğsüne yaptırmıştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 72
Durum 22 yaşındaki Hadid'in düğmelerini açtığı bir gömlekle poz veren sevgilisi Malik’in, bu karesini Instagram sayfasından paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 73

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, daha önce ise kulağının arkasına dövme yaptırmıştı.

Hayatını kaybeden babası Yaser Malik’in adını yazdıran ve fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 24 yaşındaki şarkıcı, beğeni yağmuruna tutulmuştu. “Babam çok çalışkan bir insandı ve güçlü değerleri vardı” diyen One Direction'ın eski üyesi karenin altına “Seviyorum” notunu düştü. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 74
12 Ekim'de vizyona girecek yeni filmi Bad Times at the El Royale (El Royale'de Zor Zamanlar) ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan; Fifty Shades of Grey'in (Grinin Elli Tonu) yıldızı Dakota Johnson geçtiğimiz gün katıldığı bir davette dövmeleri ile dikkat çekti. Kırmızı halıyla uyumlu kırmızı bir elbise tercih eden 29 yaşındaki oyuncunun sırt dekoltesi, boynundaki ve omzundaki dövmelerini ön plana çıkardı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 75
ABD'li oyuncunun kolunda, kulağının arkasında, karnında ve ayağında da dövmeleri var.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 76

EMILIA CLARKE

Game of Thrones’un 70. Emmy Ödülleri’nde üçüncü kez En İyi Dizi seçilmesinin ardından, dizinin başrol oyuncularından Emilia Clarke, kutlama amacıyla yeni bir dövme yaptırdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 77

31 yaşındaki İngiliz oyuncu, sağ elinde bilek içine yaptırdığı üç ejderha dövmesini Instagram hesabından paylaştı. Dizide Ejderhaların Annesi Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Clarke, ünlülerin dövmecisi olarak tanınan Dr. Woo’ya hitaben, “Bu anne bebeklerini asla unutmayacak” yazdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 78

HALSEY

Birçok dövmesi olan şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane; sahne adıyla Halsey, yüzüne ilk dövmesini yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 79
Karo kız figürü tercih eden ABD'li sanatçı dövmesini Instagram hesabından paylaştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 80

SELENA GOMEZ

Selena Gomez 'Kız kardeşim' dediği Courtney J Barry ile dostluğunu ölümsüzleştirdi. Sıkı dostlar vücutlarının aynı bölgesine aynı dövmeyi yaptırdı. Gomez, Barry için "Sen inanılmaz bir kadınsın. Sevgi dolu bir kız kardeşsin ve muhteşem bir dostsun" derken, Barry ise şarkıcı için "Benim bir numaram ve sonsuza dek kız kardeşim" ifadelerini kullandı. İkili 1 dövmesi yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 81

Oyuncu Hazal Kaya, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Harry Potter hayranı olduğu bilinen Kaya, kitap serisinin yedincisi olan ‘Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’ndaki  (Harry Potter and the Deathly Hallows) sembolü dövme olarak vücuduna kazıttı. ‘Ölüm Yadigarları’ işareti; görünmezlik pelerini, diriltme taşı ve asayı temsil ediyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 82
Yıldız Asyalı, Ufuk Ağca ve Anil Budak’ın hazırlayıp sunduğu 'Tahinim Pekmez' isimli programda omuzundaki dövme sorulunca, “Karanlık güneş, ilk aşkımı temsilen yaptırdım” dedi.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 83
"İlk aşkınız kim?" sorusuna da cevap veren oyuncu, "İlk aşkım bende saklı, ama bu kadar konuşulacağını ve merak edildiğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 84

BARIŞ ARDUÇ

Kiralık Aşk dizisinin oyuncusu olan Barış Arduç, kolundaki dövmenin eski bir kabilenin sembolü olduğunu söylüyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 85

RIHANNA

Vücudunun farklı bölgelerinde pek çok dövmesi olan Barbadoslu şarkıcının merak edilen dövmelerinden biri, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra yaptırdığı dövme. Sağ köprücük kemiğinin altında yer alan dövmede "Asla hata değil, her zaman için ders" yazısı yer alıyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 86

VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel, kızları Yade (4) ve Yeda (1) ile Bodrum’daki evlerinde tatil yapıyor. Volkan Demirel’in tekne ve sahilde çekilen fotoğraflarında sırtındaki Japonca yazılmış dövme dikkat çekti. Dövmenin anlamı ise; Birinci. Volkan Demirel daha önce de isimlerinin baş harflerini ve kızlarının doğum tarihini dövme yaptırmıştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 87

YONCA EVCİMİK

Türk Pop Müziği'nin kilometre taşlarından olan Yonca Evcimik, sosyal medya üzerinden hayranlarının bir sorusuna yanıt verdi. Yonca Evcimik, bileğindeki dövmeyi merak eden hayranları için instagram'da yakından çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 88

Ünlü şarkıcı, “Bileğimdeki dövmeyi yakından görmek istemişsiniz” notunu düşerek, "Ya sabır" yazılı dövmesini paylaştı.

İşte yerli ve yabancı ünlülerin dövmeleri... 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 89

SILA

Sıla, Kadıköy'deki bir dövmecide ayak bileğine gelincik dövmesi yaptırdı. 37 yaşındaki şarkıcı bu anları Instagram hesabından "Dışarı taşmak..." notuyla paylaştı. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Sıla "Yoğun bir tempo içindeyiz. Kısa bir ara oldu ve arkadaşımla gelip dövme yaptırdım" dedi. Sorular üzerine Sıla dövmesinin anlamı olduğunu ancak açıklamak istemeğini söyledi. Sıla'nın Anlatsam Geçer mi? isimli şiir kitabından Gelincik isimli bir de şiiri bulunuyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 90

POST MALONE

New York doğumlu ünlü rapçi Post Malone, yüzüne dövme yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 91
22 yaşındaki şarkıcı, yüzüne "Hep yorgun" anlamına gelen "always tired" kelimelerini yazdırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 92

AMİNE GÜLŞE

Amine Gülşe En sevdiğiniz atasözü sorusuna cevap verdi: Ne mutlu Türküm diyene. Gülşe ayrıca, "Dövmesini de yaptırdım" dedi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 93

ARIANA GRANDE

ABD’li şarkıcı Ariana Grande, Manchester patlamasının yıldönümüne özel bir dövme yaptırdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 94

Geçen 22 Mayıs’tan Grande’nin konseri esnasında meydana gelen ve 22 kişinin hayatını keybettiği bombalı saldırının yıldönümünde, şarkıcı sembolik bir dövmeyle olayı vücuduna kazıdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 95

24 yaşındaki şarkıcı, sol kulağının arkasına, “Daima” anlamına gelen “Forever” yazısı yazdırdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 96

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü oyuncunun sol kolunda, "Beni sadece Allah yargılayabilir" anlamına  gelen "Only Allah can judge me" yazıyor. 32 yaşındaki Tatlıtuğ'un diğer kolunda ise renkli bir ejderha dövmesi mevcut. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 97

BİRCE AKALAY

Oyuncu Birce Akalay Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi. Gün içerisinde denize girmeyen güzel oyuncu, akşamüstü serinlemek için kendisini serin sulara attı. Kolundaki kelebek dövmesi bilinen Akalay'ın bacağındaki kedi dövmesi dikkat çekti.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 98

ROBBIE WILLIAMS

Dövme tutkusuyla tanınan Robbie Williams, son yaptırdığı dövmesiyle dikkat çekti. 44 yaşındaki İngiliz şarkıcı, göğsünün tam ortasına kendi portresinin dövmesini yaptırdı. Williams, dövmesini gösteren fotoğrafını 1,1 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Williams’ın dövmesi hayranlarını şaşırttı. Pek çok hayranı, “Bunu yapmış olamazsın”, “1 Nisan şakası galiba” gibi yorumlar yaparken, bazı hayranları dövmenin gerçek olmadığını iddia etti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 99

JUSTIN BIEBER

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Instagram hesabında dövmelerini gururla sergilediği yeni bir video paylaştı. 24 yaşındaki genç popçu, göğsündeki dövmelere dikkat çekerek, “Vücudumda 100 saatten fazla süren bir çalışma var. Tek birini bile geri almak istemem” şeklinde konuştu.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 100

Kanadalı R&B şarkıcısı Justin Bieber, vücuduna dini inancı, annesine düşkünlüğü ve hayvan figürlerinden oluşan birçok dövme yaptırdı. Sol omuz altında babasıyla birlikte karar verdiği İbranice İsa yazısı yer alırken, ayak bileğinde dua eden el sembolü var. 22 yaşındaki yıldızın köprücük kemiğinde annesinin doğum yılı, kolunda ise annesinin gözünü sembolize eden bir dövme bulunuyor. Bieber'ın büyük çoğunluğu kollarında yer alan dövmeleri; gül, melek kanadı, balık, kartal, albümünün ismi (Believe) ve İncil'den ayetler içeriyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 101

LADY GAGA

Lady Gaga'nın, 2017 Grammy Ödülleri'nde Metallica ile gerçekleştirdiği performansı öncesinde yeni dövmesini Instagram hesabından paylaştı. Gaga, Metallica performansı şerefine sırtına güve dövmesi yaptırdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 102

Gaga’nın güve dövmesinin simgesi de Metallica’nın en büyük hitlerinden olan Moth Into Flame şarkısından geliyor. Sahne personasına girmek için yüzden yüze, karakterden karaktere bürünen ve tüm sınırları zorlayan Lady Gaga’nın sırtını kaplayan dövmesi hayranlarını şaşırtmadı. Ancak Lady Gaga ve Metallica düetinde yaşanan mikrafon aksaklığı gecenin hayal kırıklıklarından oldu. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 103

ABD'li şarkıcı, babasının "En azından vücudunun bir tarafını normal bırak" sözü sebebiyle dövmelerinin hepsini sol tarafına yaptırıyor. John Lennon hayranı olan Lady Gaga, onun barış içeren şarkılarından esinlenerek, ölümü sonrasındaki hatırası için sol bileğine barış işareti yaptırdı. Ünlü şarkıcının omzunda papatyalar ve kalp içindeki 'dad' dövmesinin yanı sıra en son yaptırdığı omzundaki el dövmesi dikkat çekiyor. 30 yaşındaki şarkıcının el dövmesini cinsel tacize uğrayan kadınlara destek amaçlı yaptırdığı biliniyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 104

METİN HARA

Metin Hara koluna Adriana Lima dövmesi mi yaptırdı?


 Bodrum'da Victoria's Secret modeli  Adriana Lima ile birlikte tatil yapan yazar Metin Hara bu kez dövmesiyle gündem oldu. 36 yaşındaki manken ile mavi tura çıkan Metin Hara’nın sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi objektiflere yansıdı. Hara’nın dövmesinin Adriana Lima’ya çok benzemesi dikkat çekti. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 105

JENNIFER ANISTON

ABD'li yıldızın en çok dikkat çeken dövmesi sağ ayağının üzerinde yer alıyor. 47 yaşındaki oyuncu, ayağına ölen köpeği Norman'ın adını yazdırdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 106

CARA DELEVINGNE

İngiliz model Cara Delevingne The Telegraph'a verdiği röportajda dövmelerinin anlamlarını açıkladı. Delevingne'ın ayağının altına pastırma (bacon) kelimesini dövme yaptırma nedenini açıkladı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 107
25 yaşındaki model "Pastırmanın kişiliğimi yansıttığını düşünüyorum. Tuzla ve seanin için kötü bir şey olsa da lezzetlidir" diye konuştu.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 108

ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie, ‘First They Killed My Father’ın galasında giydiği dekolte elbiseyle, ilk kez sırtındaki dev dövmenin tamamını bir davette gözler önüne serdi. Jolie'nin sırtında daha önce sadece sol tarafta dövme vardı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 109
Daha önce Jolie'nin sırtındaki dövmeleri Thai Monk'e yaptırdığı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.  Thai Monk, Angelina Jolie'nin sırtına yaptığı dövmede Uzakdoğu ve Budist inancındaki simgelerini işledi.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 110

Thai Monk solda ve sağda birbirine aşık iki eşin hikayesini yazdı. Soldaki dövme kadını, sağdaki dövme erkeği anlatıyor. Angelina Jolie, Brad Pitt ile aşk yaşamaya başladıktan sonra bu dövmeleri yaptırdı. Solda kendisi ve sağda Brad Pitt vardı. Tekrar Thai Monk’a giden Jolie bu kez tüm sırtına Budist aşk efsanesini yazdırdı. Brad Pitt de mide bölgesine küçük bir dövme yaptırdı. Ünlü çift aynı yılın eylül ayında da boşanmıştı.

İşte Jolie gibi dövme yaptıran diğer ünlü isimler: 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 111
ABD'li oyuncunun beli, kolları, kasığı ve sırtı dahil olmak üzere vücudunun pek çok yerinde dövme mevcut. Eski eşi olan Billy Bob'un ismini kolunun üst kısmına yaptıran yıldız, ayrılık sonrası bu dövmesini sildirdi. Bunun yerine 6 çocuğunun ve Brad Pitt'in doğum yerlerinin koordinatlarını yazdırdı. 41 yaşındaki yıldızın en ilgi çeken dövmelerinden biri ise sol omzunun arka tarafında bulunan Khmer duası. Dua, düşmanlarının ondan uzak durması, zenginliğin, sevenlerinin ve güzelliğin onu hiç terk etmemesi anlamına geliyor.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 112
Sırt dekoltesiyle dövmesini gözler önüne seren İrem Derici, dövmenin anlamı sorulunca şöyle dedi:  “8 yıl önce Angelina Jolie’den esinlenip yaptırdım. O zaman hayrandım ablaya. Kafa da ermiyor dövmenin çıkmadığına. Sanki tişört, çıkarıp atacağım! Abladan hatıra kaldı. Şifresi yok, varsa siz çözün.”
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 113
Angelina Jolie’nin dövmesi, Kamboçya’da kullanılan Khmer dilinde bir dua. Jolie, dövmeyi kendisini ve evlatlık edindiği Kamboçyalı oğlu Maddox’u kötülüklerden koruması için yaptırmış.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 114

İREM DERİCİ

Koluna kan grubunu 0 Rh (+) dövme olarak yaptıran ünlü şarkıcı, "Bunu genel de motorcular yaptırır. Başlarına kötü bir şey gelir ve kimlikleri yoksa hemen kolundan baksınlar diye. Ölümlü korkusu herkes de var. Ne olur ne olmaz diye yaptırdım" dedi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 115
İrem Derici beline yaptırdığı yeni dövmesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Derici, sonsuz yaşamın simgesi Lotus Çiçeği'nin dövmesini yaptırdı. 30 yaşındaki şarkıcı fotoğrafın altına "şans getir" notunu düştü
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 116

BESTEMSU ÖZDEMİR

Son olarak Meryem dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir Kaybedenler Kulübü: Yolda'nın galasına katılarak oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Meslektaşı Can Yaman'dan yakın zamanda ayrılan ve Serhan Onat ile yeni bir birlikteliğe başlayan Özdemir'in sırt dekolteli elbise tercih ettiği gecede amozon dövmesi dikkat çekti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 117

GÖKHAN ÖZEN

Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin’in adını, kalbe en yakın yer olan sol kolunun üzerine dövme olarak yazdırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 118

BUSE NARCI

Son olarak Türk Malı dizisinin Selin Kuzu karakterini canlandıran Buse Narcı, dövme yaptırırken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Narcı ensesinde Özcan yazan dövmeyi, melek figürü ile kapattırdı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 119

Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşayan 24 yaşındaki oyuncu daha önce ensesindeki dövme ile gündeme gelmişti. Narcı dövme için "İlk dövmemi lisede yaptırdım. Ensemde babamın ismi yazıyor; Özcan. Elimde de annemin adı var. Babamın ve Özcan’ın (Deniz) isminin aynı olması büyük tesadüf..." demişti.

Buse Narcı'nın babası 1999 yılında Gölcük'te askerdi. Depremde göçük altında kalarak şehit oldu. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 120
Narcı, Maça Kızı Otel’in plajında objektiflere takılmıştı. Narcı'nın vücuduna yaptırdığı Latince dövme dikkat çekti. Dövmenin anlamı ise: “Yaşa... Yarınına olabildiğince az güven.”
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 121

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 122
Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu paylaşımının altına dövmesinin açıklamasını yazdı: "It say's alive" (Canlı diyor)
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 123

IRMAK ÜNAL

Bir tanımına katılan Irmak Ünal kaslı vücudunun eleştirilmesiyle ilgili 'Boşverin ben seviyorum vücudumu, umursamıyorum. Bir atlet kadar disiplinli çalışıyorum" dedi. Ünal daha önce de sosyal medyada paylaştığı yeni dövmeleriyle dikkat çekti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 124

Koluna Madonna’nın “I am my own experiment, i am my own work of art” ("Ben kendi deneyimimim, ben kendi sanat eserimim.") sözünü yazdıran Irmak Ünal, dövmelerini göstererek poz verdi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 125

VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Yeda'yı dünyaya getirdi. Ünlü futbolcu, kızına olan sevgisini vücuduna kazıttı. Demirel, kızının adı olan Yeda'yı sol elinin Merve parmaklarına yazdırdı.

Volkan Demirel, 2014 yılında büyük kızı Yeda'nın elinin üç boyutlu görüntüsünü koluna dövme yaptırmıştı. Futbolcu, dövmeye kendisinin, eşinin ve kızının baş harfleri olan VYZ'yi de ekletmişti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 126

GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen kulağının içine dövme yaptırdı.

Ergen yeni yaptırdığı kolundaki gülen surat ve kulağındaki nota dövmeleriyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, “Dadı tadında bir iş gelirse dizide de rol alabilirim. İşler geliyor, okuyorum” şeklinde konuştu. İşte Gülben Ergen gibi dövme yaptıran ünlüler... 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 127

HADİSE

İlk dövmesini kardeşleriyle beraber yaptırdığını söyleyen Hadise, kolunda Roma rakamlarının olduğu bir dövmeye sahip. 27 Aralık 2008'i işaret eden dövmenin anlamı, ünlü şarkıcı tarafından açıklanmıyor. Ensesinde "alis volat propris" yazıyor ve bu yazı "kendi kanatlarıyla uçan kız" anlamını taşıyor. Belinde yer alan dövmesi, Tibet diline ait bir yazı. Anlamı ise "zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan" olarak biliniyor.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 128

GÜLŞEN

40 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Varoluşun kendisini seviyorum" diyerek, bileğine ilahi aşkı simgeleyen "her şey aşktan" yazan dövmesini yaptırdı.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 129

ELİZ SAKUÇOĞLU

Bacağında, kolunda, karnında ve kaburgasında dövmeleri bulunan Eliz Sakuçoğlu, son yaptırdığı Anka kuşu dövmesinin görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Özgürlük başlığıyla uzun bir not yazan Sakuçoğlu daha önce dövmesiyle ilgili "Küllerinden yeniden doğmak, zümrüdü anka kuşu misali. Yanarsın, yıkılırsın ama tekrar doğarsın" notunu düşmüştü.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 130

KYLIE JENNER

ABD’li reality şov yıldızı, Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner, erkek arkadaşı Tyga’dan ayrıldıktan sonra, onun için yaptırdığı dövmeyi değiştirdi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 131

Rap şarkıcısı Tyga’nın adının baş harfini ayak bileğine dövme şeklinde yazdıran 19 yaşındaki Jenner, üç yıllık birlikteliğini mart ayında sonlandırdıktan sonra “t” şeklindeki dövmesini “la”ya çevirdi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 132

DAVID BECKHAM

Eski İngiliz futbolcu ve bugünün moda ikonu David Beckham, vücudundaki dövmelerin fazlalığıyla tanınıyor. 41 yaşındaki yıldız, vücudundaki dövmelerin yaşadığı şampiyonluklar, eşi, çocukları ve dini inancı hakkında olduğunu söylüyor.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 133

MURAT DALKILIÇ

Dalkılıç’ın sol kolunda soyadı yazıyor, sol bacağında da mikrofon dövmesi var.
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 134

Soyadını kolunda taşıyan 32 yaşındaki şarkıcı, dövmesini, "Beni büyüttü, hayata dair bildiğim her şeyi o öğretti" dediği dedesi için yaptırdığını belirtiyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 135

ŞEYMA SUBAŞI

Subaşı'nın kolunun altında yer alan İngilizce dövmesinde, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" yazıyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 136

MURAT BOZ

36 yaşındaki şarkıcının omzundaki "Polynesian" dövmesi, Okyanusya'daki bir bölgeyi simgeliyor ve geleneksel olarak sahibine güç verdiğine inanılıyor.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 137

MESUT ÖZİL

Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Almanya Milli Takımı futbolcusu, kolunda aslan dövmesi taşıyor. Dövmesiyle ilgili sorulan sorulara, "Dövmem hakkında konuşmayacağım. Dövme özel bir şeydir ve kimseyi ilgilendirmez" açıklamasını yapmıştı.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 138

LIONEL MESSI

Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız, bacağında oğlu Thiago'nun el izini taşıyor. 

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 139

CARA DELEVINGNE

Modellikten oyunculuğa transfer olan 24 yaşındaki Cara Delevingne, Londra’daki The Orangery’de düzenlenen filleri koruma etkinliğine katıldı. Transparan, uzun mavi elbisesi ve kısa saçları ile yine kendi tarzını ortaya koymayı başaran oyuncu, sağ koluna yaptırdığı film dövmesini de kameralara göstermeyi ihmal etmedi.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 140

BEYONCE

Beyonce, ikizlerine hamileyken baby shower (doğum öncesi bebek kutlama partisi) düzenledi. Parti fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Beyonce’nin göbeğine yaptırdığı dövme dikkat çekti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları) - 141

Afrika temalı baby shower partisi için Beyonce’nin göbeğine Afrika desenleri çizdirdiği görüldü.  

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER