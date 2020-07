Onur Saylak, Tuba Büyüküstün dövmesini sildirmedi (Ünlülerin dövmeleri ve anlamları)

Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.

27 yaşındaki oyuncu, tacize karşı başlatılan "Time's Up" (Zaman Doldu) hareketini koluna kazıdı. Ancak dövmedeki yazının hatalı olması dikkat çekti. "Time's Up" yerine "Times Up" yazıyordu. Kesme işaretinin yer almaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Amber Heard vücudundaki iki dövmeden biri Ömer Hayyam'ın dörtlüğüne ait: "Madem ki dünyanın sonunda yokluk var" (Since The Fate Of The World Is Non-Existence, Since You Exist, Be Merry)



Diğer dövmede ise Pablo Neruda'nun "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında" "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma" sözleri yer alıyor.