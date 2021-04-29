Oprah Winfrey sansasyonel röportajın ardından konuştu: Irkçılık iddialarına şaşırdım

ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey ses getiren Meghan Markle ve Prens Harry röportajının ardından konuştu. Oprah, Meghan'ın Archie'ye hamileyken, kraliyet ailesinde doğacak çocuklarının ten rengiyle ilgili endişelerini dile getirmesine özellikle şaşırdığını dile getirdi.

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29.04.2021 - 10:15

Meghan Markle ve Prens Harry ile buluşan Oprah Winfrey, büyük ses getiren röportajının ardından açıklamalarda bulundu.

Oprah, Meghan'ın kraliyet ailesindeki deneyimleri hakkında ne kadar samimi olacağı konusunda öncesinde bir fikri olmadığını açıkça belirtti.







Oprah, "Yarattığı ve yaratmaya devam ettiği etkinin ne olacağına dair hiçbir fikrim yoktu" dedi.







"Ortak niyetimiz gerçeklerin yansıtılmasıydı" diyen ünlü sunucu "Hikayelerini anlatabilmek ve olabildiğince gerçekçi olmalarına izin verecek bir röportaj olmasını istediler" ifadelerini kullandı.







Oprah, Meghan'ın Archie'ye hamileyken, kraliyet ailesinde doğacak çocuklarının ten rengiyle ilgili endişelerini dile getirmesine özellikle şaşırdığını açıkladı.







Oprah şu sözleri dile getirdi: "Bunun bu kadar güçlü bir röportaj olmasının nedeni her şeyin açık, savunmasız, dürüst olma konusunda istekli olmalarından dolayıydı" dedi.

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