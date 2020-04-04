Oprah Winfrey'den corona için 10 milyon dolar

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından The Oprah Winfrey Show'a imza atan Oprah Winfrey corona mücadelesine 10 milyon dolar bağışta bulundu.

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04.04.2020 - 09:59

Birçok ünlü ismin corona ile mücadele için yaptığı bağışlara bir yenisi daha eklendi.

Dünyaca ünlü sunucu Oprah Winfrey, Amerikalıların corona virüs pandemisiyle savaşmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.







Winfrey’nın bağışının 9 milyon dolarlık kısmı Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölünecek.







66 yaşındaki Winfrey’nin katkısının 1 milyon dolarlık kısmı ise doğrudan Leonardo DiCaprio ve Apple’ın COVID-19’dan etkilenenlere yardım etmek için başlattıkları Amerika Gıda Fonu kampanyasına gidecek.







Öte yandan Winfrey ABD başkanlığı için aday olacağı iddialarına verdiği bir röportajda şu sözlerle yanıt vermişti: "Bu konuyla ilgili dua ettim. Duamda 'Tanrım eğer gerçekten aday olmamı istiyorsan bana söylemek zorundasın, vereceğin mesaj çok açık ve net olmalı' dedim. Ancak şu ana kadar bir mesaj almadım"

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