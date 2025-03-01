imsakiye

ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken öpüşmek orucu bozmaz. Oruçlu halde öpüşmek, tek başına orucu bozucu bir eylem değildir. Fakat bu yakınlık sırasında cinsel istek gerçekleşirse oruç bozulur ve daha sonra bir gün kaza orucu tutulması gerekir.

ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? - 1

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Eşler arasında masum bir öpüşme, cinsel ilişki hükmünde sayılmadığı için doğrudan orucu bozmaz. Bazı rivayetlerde, Peygamberin de oruçluyken eşini öptüğü anlatılır. Öpüşmenin ölçülü olması, cinsel arzuyu tehlikeli seviyeye ulaştırmaması önem taşır. Eğer kontrol kaybı yaşanacaksa bu davranıştan uzak durmak daha uygun görülür. Unutarak veya zorla gerçekleşen bir öpüşmede de oruç bozulmuş sayılmaz. Sonuç olarak, oruçluyken sadece öpüşmek cinsel isteğe yol açmadığı sürece orucu bozmaz.

ŞEHVETLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Şehvetli ve tutkulu biçimde öpüşmek, oruç sırasında cinsel isteğe yol açma ihtimalini yükseltir. Böyle bir durumda kontrol zor olduğu için da oruç bozulabilir. Orucun bozulması halinde, bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Kefaret orucuna ise gerek duyulmaz. Ayrıca aşırı şehvet, orucun manevi boyutunu zedeler. Bu yüzden, oruçluyken nefsine hakim olamayacağını düşünenlerin böylesi tutkulu yakınlaşmalardan uzak durması tavsiye edilir. Eşler arasında olsa bile, şehvetle öpüşmekten kaçınmak orucun hem sevabını hem de disiplinini korumada yararlı görülür.

MASUMCA (ŞEHVETSİZ) ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Masum ve şehvetsiz bir öpüşme orucu bozmaz. Sevgi ve saygı ifade eden, cinsellik arayışı taşımayan kısa dokunuşlar dinen sakınca doğurmaz. Böyle bir öpüşmede vücut cinsel haz peşinde olmaz ve boşalmaya neden olacak uyarılma gerçekleşmez. Peygamberin de oruçluyken eşlerini zararsız bir şekilde öptüğü rivayet edilir. Bu örnek, masum öpüşmenin oruca engel olmadığını gösterir. Öpüşmenin amacı tamamen şefkat veya vedalaşma olabilir. Yine de kişi, kendine hakim olamama ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Duygusallık artınca istenmeyen durumlar yaşanabilir dikkat etmek daha yerinde olur. Genel olarak, masum bir öpüşme orucu bozmaz.

YAŞAM HABERLERİ

ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? - 2

DUDAKTAN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Dudak teması, çoğu zaman daha tutkulu bir yakınlaşma olabilir ve bu da oruç sırasında sakıncalı durumlar doğurabilir. Dudaktan öpüşmek kendi başına orucu bozmaz. Cinsel uyarılma gerçekleşmediği müddetçe oruç bozulmaz. Fakat dudak dudağa öpüşme sırasında karşı tarafın tükürüğünü yutma riski veya aşırı cinsel uyarılma söz konusu olabilir. Yabancı bir sıvı yutulduğunda orucun bozulması gündeme gelir. Bu nedenle, oruçlu olanlar genellikle dudak öpüşmesinden uzak durmayı tercih eder. Özellikle şehvetin artacağı bir derin öpüşme sırasında kontrol kaybı yaşanabileceği için bu konuda dikkatli olmak önem taşır.

YANAKTAN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Yanak öpücüğü genellikle sevgi veya nezaket maksadıyla yapıldığından, cinsel bir uyarılma doğurmadıkça orucu bozmaz. Böyle bir eylem sırasında boşalma yaşanması beklenmez ve yabancı bir madde yutulması da söz konusu olmaz. Bu yüzden, eşe veya aile yakınlarına yanağa kondurulan kısa bir öpücük oruca zarar vermez. Aynı şekilde, anne-babanın çocuğunu sevgiyle yanağından öpmesi de oruç bütünlüğünü etkilemez. Burada önemli olan husus, bu davranışın cinsel amaç taşımıyor olmasıdır. Eğer yanak öpüşmesi masum sınırda kalırsa oruç bozulmaz ve böyle bir temas günah olarak değerlendirilmez.

EŞİYLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Eşlerin oruçlu halde birbirini öpmesi, kontrol dahilindeyse ve boşalma oluşmuyorsa orucu bozmaz. Dini kaynaklarda da evli çiftlerin oruçlu iken sarılması veya öpüşmesinin kendi başına orucu bozan bir fiil olmadığı belirtilir. Ancak şehvet yoğunlaşıp boşalma olursa oruç bozulur ve bir gün kaza gerekir. Ramazan’da veya diğer günlerde tutulan farz oruçlarda, bu riski göz önünde bulundurarak davranmak önerilir. Eşler arasındaki sevgi gösterileri normaldir, fakat orucun esas amacına zarar vermemesi için aşırı şehvetten sakınılması tavsiye edilir.

SEVGİLİYLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Nikahsız birliktelik İslam’da hoş karşılanmaz. Bu yüzden sevgiliyle öpüşmek, oruçlu olunmasa bile dini bakımdan onaylanmaz. Oruç zamanında ise sakıncası daha da artar. Yine de teknik olarak, sadece öpüşme nedeniyle oruç bozulmaz. Ancak tutkulu bir öpüşme, yoğun heyecana ve istenmeyen cinsel sonuçlara yol açabilir. Ayrıca yabancı bir tükürüğün yutulması da orucu geçersiz kılar. İlişki nikahla meşru hale gelmediği için, bu davranışın ayrıca günah olduğu hatırlatılır. Boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Böyle bir eylem yine de yanlış kabul edilir ve tövbe edilmelidir.
ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? - 3

NİŞANLIYLA ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Nişanlılar henüz nikah akdiyle bağlanmadıkları için dinen birbirine yabancı sayılır. Bu nedenle, nişanlıyla öpüşmek uygun görülmez. Oruç bakımından bakıldığında, şehveti yükselten bir temas söz konusuysa cinsel uyarılma riski ortaya çıkabilir ve oruç bozulur daha sonra bir gün kaza orucu gerekir. Bu fiil aynı zamanda günah olarak da değerlendirilir. Yabancı bir tükürüğün yutulması gibi durumlar da orucun geçersizliğine yol açabilir. Bu sebeple, nişanlılık döneminde fiziksel yakınlaşma önerilmez. Manevi atmosferi korumak ve orucun bütünlüğünü bozabilecek davranışlardan sakınmak, dini hassasiyeti korumak açısından daha doğru kabul edilir.

DİYANET’E GÖRE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Diyanet’in açıklamalarında, eşlerin öpüşmesinin tek başına orucu bozmadığı vurgulanır. Oruç sırasında yemek, içmek ve cinsel ilişki dışında kalan eylemler temel olarak orucu ihlal etmez. Ancak öpüşme esnasında boşalma gerçekleşirse oruç bozulur ve bir gün kaza etmek gerekir. Diyanet, böyle durumlarda kefaretin söz konusu olmadığı kanaatindedir. Eşler arasında sevgi göstergesi olarak kabul edilen ölçülü temasların oruca engel olmadığı yönünde görüş bildirilir. Buna rağmen, şehvetli öpüşmelerin orucu riske atabileceği ve sevabını azaltabileceği belirtilir. Bu nedenle, oruç süresince güçlü cinsel isteğe kapılma ihtimali olan davranışlardan sakınmak öğütlenir.

HANGİ DURUMLARDA ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR?


Sadece öpüşme orucu bozmaz, fakat belli durumlarda bozulma yaşanabilir. İlk olarak, öpüşme esnasında cinsel uyarılma olursa oruç bozulur ve günün yeniden tutulması gerekir. Ayrıca, derin öpüşme sırasında karşı tarafın tükürüğünü yutmak orucun bozulmasına sebep olabilir. Bu, dışarıdan bir maddeyi ağız yoluyla almak anlamına gelir. Özellikle yoğun şehvetle öpüşmek bu riski artırır. Bunun dışında, masum bir öpüşme durumunda oruç bozulmaz. Yine de dikkatli olmakta yarar vardır. Oruç sürecinde nefsi kontrol edemeyecek kadar şehvet uyandıran yakınlaşmalardan kaçınmak, ibadetin bütünlüğünü korur.

UNUTARAK ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Unutarak yapılan fiiller genel olarak orucu bozmaz. Yemek veya içmek konusunda “unutarak yeme içme orucu etkilemez” şeklinde bir hadis vardır. Bu ilke cinsel eylemlere de uyarlanır. Oruçlu olduğunu tamamen unutup öpüşmek durumunda, bilinçli bir niyet bulunmadığı için oruç bozulmaz. Aklına geldiğinde hemen davranışı terk etmek gerekir. Ancak genelde oruçlu olunduğu unutulmaz, bu yüzden böyle bir durum seyrek yaşanır. Yine de gerçekten dalgınlıkla bu fiil gerçekleşirse oruç iptal olmaz. Boşalma da söz konusu değilse ibadete devam edilebilir. Burada önemli olan, bilerek ve isteyerek oruç ihlaline girmemektir.
ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? - 4

İSTEMSİZ (ZORLA) ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Bir kimse rızası dışında öpülürse orucunun bozulması söz konusu olmaz. Çünkü oruç, kişinin kendi iradesiyle bozan fiillerle iptal olur. Zorla öpülmek, kişinin kontrolü dışında gerçekleştiğinden günah ya da bozma durumu ona yüklenmez. Ancak bu esnada istemeden tükürük yutma gibi bir durum gerçekleşirse orucun hükmü tartışılabilir. Yine de dinen başkasının hatası yüzünden oruç sahibi sorumlu tutulmaz. Kasıtsız, istem dışı fiiller mazur görülür. Dolayısıyla zorla öpülmek, normal koşullarda orucu bozmaz. Böyle bir olay yaşandığında oruca kaldığı yerden devam edilebilir.

ÖPÜŞÜRKEN YUTULAN TÜKÜRÜK ORUCU BOZAR MI?


Oruç sırasında başkasına ait tükürüğü yutmak, dışarıdan bir maddeyi alarak mideye ulaştırmak şeklinde değerlendirildiği için orucu bozar. Öpüşme sırasında bu durum, özellikle derin bir şekilde dudak dudağa temas ederken gerçekleşebilir. Kişinin kendi tükürüğü orucu bozmaz, ancak başkasının salgısını bilerek veya farkında olmadan yutmak, yeme-içme kategorisine girdiği kabul edilir. Bu nedenle, oruç esnasında bu riskten kaçınmak için dudak teması konusunda dikkatli olunması önerilir. Bu şekilde oruç bozulursa bir gün kaza orucu gerekir. Bu durum bazen kefaret orucu gibi farklı hükümlere de konu edilebilir, ancak yaygın kanı yalnızca kaza gerektiğidir.

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK GÜNAH MI, ORUCU BOZAR MI?


Evli çiftler arasında, ölçülü kaldıkça öpüşmek günah değildir ve orucu da bozmaz. Bu davranışın boyutu cinsel ilişkiye varmadıkça ya da boşalmayla sonuçlanmadıkça oruç zarar görmez. Masum bir öpüşme, genellikle sevgi göstergesi olarak kabul edilir. Ancak, nikahsız bireylerin öpüşmesi İslam’da hoş karşılanmaz ve haram sayılır. Oruçlu iken günah işlemek, orucun manevi anlamını da zedeler. Böyle bir fiil, cinsel uyarılmayla sonuçlanırsa oruç bozulur ve kaza orucu gerekir. Şehvetin artmasına ve oruçta hassasiyeti kaybetmeye yol açacak derecede yakınlaşma, orucun sevabını azaltır. Bu yüzden oruç süresince temkinli olmak tavsiye edilir.
ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? - 5

ORUCU BOZAN ŞEYLER ARASINDA ÖPÜŞMEK VAR MI?

Klasik olarak orucu bozan fiiller, yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi temel eylemlerdir. Öpüşmek bu kategoride doğrudan yer almaz. Ancak öpüşme, boşalmaya veya yabancı bir madde yutmaya neden olursa bu sonuçtan dolayı oruç bozulur. Sırf öpüşmek, cinsel ilişki olmadığı sürece orucu bozan fiiller listesinde sayılmaz. Önemli olan, öpüşmenin getireceği ek durumların ortaya çıkmamasıdır. Masum bir temasta sıkıntı yaşanmaz, fakat orucun özüne zarar verecek derecede şehvetli ve riskli bir davranıştan uzak durmak daha doğru kabul edilir.

SARILMAK VE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?


Sarılmak ve öpüşmek, boşalma olmadığı sürece orucu bozmaz. Eşler arasında masum bir kucaklaşma veya kısa bir öpücük, cinsel fiil olarak değerlendirilmez. Dinen, öpüşme ve sarılmanın sadece sevgi ifadesi olarak kalması ve oruç bütünlüğünü tehlikeye atmaması gerekir. Eğer şehvet yükselir ve cinsel istek meydana gelirse oruç bozulmuş sayılır, günün kaza edilmesi gerekir. Bu yüzden, kendine hakim olmakta zorlananların bu tür davranışları iftar sonrasına bırakmasında yarar vardır. Peygamberin de oruçlu halde eşine dokunduğu rivayetlerinde, nefsine hakim olabilme gerçeği öne çıkar. Bu ölçü korunduğunda oruç zarar görmez.

ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI KEFÂRET GEREKİR Mİ?


Öpüşme yüzünden oruç bozulursa genellikle kefaret gerekmez, sadece kaza ile gün telafi edilir. Kefaret, kasten cinsel ilişki veya bilerek yeme-içme gibi açık ihlallerde uygulanan özel bir cezadır. Bu konuda yaygın görüş, sorun yaşansa bile orucun kefaret değil kaza ile giderileceğidir. Yine de bazı yorumlarda, şehvetle eşinin tükürüğünü yutma gibi durumların kefaret gerektirebileceği savunulur. Pratikte çoğunluk, öpüşmenin orucu bozma ihtimali gerçekleşirse kaza orucunun yeterli olacağını kabul eder. Bu yüzden, istenmeyen bir durumda oruç bozulursa bir gün kaza tutulur ve tövbe ile maneviyat güçlendirilebilir.
ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? - 6

RAMAZAN’DA ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında tutulan oruç, diğer farz oruçlar gibi aynı kurallara tabidir. Dolayısıyla, yalnızca öpüşmek Ramazan orucunu bozmaz. Ancak bu dönemde oruç sadece aç kalmak değil, bedensel ve ruhsal anlamda disiplin sağlamak amacı da taşır. Ramazan’ın manevi atmosferine uygun davranmak için aşırı yakınlaşmalardan kaçınmak önerilir. Eşler arasında masum öpüşme, dinen sakıncalı görülmez.

ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER VAR MI?


Farklı mezhepler veya alimler arasında ufak yorum ayrılıkları bulunabilir. Genel kabul, sadece öpüşmekle orucun bozulmadığı yönündedir. Yine de öpüşme sırasında tükürük yutmak veya cinsel isteğe yol açmak orucu bozan sonuçlar olarak değerlendirilir. Bazı yorumlarda, eşin tükürüğünü bilerek yutmak ağır bir ihlal sayılır ve kefaretle sonuçlanabileceği savunulur. Çoğunluk görüşü, cinsel ilişki haricindeki sebeplerle oruç bozulduğunda kefaret yerine kaza orucunun yeterli olacağıdır.

Kaynak: diyanet.gov.tr
DAHA FAZLA GÖSTER