DUDAKTAN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Dudak teması, çoğu zaman daha tutkulu bir yakınlaşma olabilir ve bu da oruç sırasında sakıncalı durumlar doğurabilir. Dudaktan öpüşmek kendi başına orucu bozmaz. Cinsel uyarılma gerçekleşmediği müddetçe oruç bozulmaz. Fakat dudak dudağa öpüşme sırasında karşı tarafın tükürüğünü yutma riski veya aşırı cinsel uyarılma söz konusu olabilir. Yabancı bir sıvı yutulduğunda orucun bozulması gündeme gelir. Bu nedenle, oruçlu olanlar genellikle dudak öpüşmesinden uzak durmayı tercih eder. Özellikle şehvetin artacağı bir derin öpüşme sırasında kontrol kaybı yaşanabileceği için bu konuda dikkatli olmak önem taşır.



YANAKTAN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

EŞİYLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

SEVGİLİYLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Yanak öpücüğü genellikle sevgi veya nezaket maksadıyla yapıldığından, cinsel bir uyarılma doğurmadıkça orucu bozmaz. Böyle bir eylem sırasında boşalma yaşanması beklenmez ve yabancı bir madde yutulması da söz konusu olmaz. Bu yüzden, eşe veya aile yakınlarına yanağa kondurulan kısa bir öpücük oruca zarar vermez. Aynı şekilde, anne-babanın çocuğunu sevgiyle yanağından öpmesi de oruç bütünlüğünü etkilemez. Burada önemli olan husus, bu davranışın cinsel amaç taşımıyor olmasıdır. Eğer yanak öpüşmesi masum sınırda kalırsa oruç bozulmaz ve böyle bir temas günah olarak değerlendirilmez.Eşlerin oruçlu halde birbirini öpmesi, kontrol dahilindeyse ve boşalma oluşmuyorsa orucu bozmaz. Dini kaynaklarda da evli çiftlerin oruçlu iken sarılması veya öpüşmesinin kendi başına orucu bozan bir fiil olmadığı belirtilir. Ancak şehvet yoğunlaşıp boşalma olursa oruç bozulur ve bir gün kaza gerekir. Ramazan’da veya diğer günlerde tutulan farz oruçlarda, bu riski göz önünde bulundurarak davranmak önerilir. Eşler arasındaki sevgi gösterileri normaldir, fakat orucun esas amacına zarar vermemesi için aşırı şehvetten sakınılması tavsiye edilir.Nikahsız birliktelik İslam’da hoş karşılanmaz. Bu yüzden sevgiliyle öpüşmek, oruçlu olunmasa bile dini bakımdan onaylanmaz. Oruç zamanında ise sakıncası daha da artar. Yine de teknik olarak, sadece öpüşme nedeniyle oruç bozulmaz. Ancak tutkulu bir öpüşme, yoğun heyecana ve istenmeyen cinsel sonuçlara yol açabilir. Ayrıca yabancı bir tükürüğün yutulması da orucu geçersiz kılar. İlişki nikahla meşru hale gelmediği için, bu davranışın ayrıca günah olduğu hatırlatılır. Boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Böyle bir eylem yine de yanlış kabul edilir ve tövbe edilmelidir.