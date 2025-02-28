ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre öpüşmek orucu bozar mı?
Oruçlu halde öpüşmek, tek başına orucu bozucu bir eylem değildir. Fakat bu yakınlık sırasında cinsel istek gerçekleşirse oruç bozulur ve daha sonra bir gün kaza orucu tutulması gerekir.
ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?Eşler arasında masum bir öpüşme, cinsel ilişki hükmünde sayılmadığı için doğrudan orucu bozmaz. Bazı rivayetlerde, Peygamberin de oruçluyken eşini öptüğü anlatılır. Öpüşmenin ölçülü olması, cinsel arzuyu tehlikeli seviyeye ulaştırmaması önem taşır. Eğer kontrol kaybı yaşanacaksa bu davranıştan uzak durmak daha uygun görülür. Unutarak veya zorla gerçekleşen bir öpüşmede de oruç bozulmuş sayılmaz. Sonuç olarak, oruçluyken sadece öpüşmek cinsel isteğe yol açmadığı sürece orucu bozmaz.
ŞEHVETLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?
Şehvetli ve tutkulu biçimde öpüşmek, oruç sırasında cinsel isteğe yol açma ihtimalini yükseltir. Böyle bir durumda kontrol zor olduğu için da oruç bozulabilir. Orucun bozulması halinde, bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Kefaret orucuna ise gerek duyulmaz. Ayrıca aşırı şehvet, orucun manevi boyutunu zedeler. Bu yüzden, oruçluyken nefsine hakim olamayacağını düşünenlerin böylesi tutkulu yakınlaşmalardan uzak durması tavsiye edilir. Eşler arasında olsa bile, şehvetle öpüşmekten kaçınmak orucun hem sevabını hem de disiplinini korumada yararlı görülür.
MASUMCA (ŞEHVETSİZ) ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?
Masum ve şehvetsiz bir öpüşme orucu bozmaz. Sevgi ve saygı ifade eden, cinsellik arayışı taşımayan kısa dokunuşlar dinen sakınca doğurmaz. Böyle bir öpüşmede vücut cinsel haz peşinde olmaz ve boşalmaya neden olacak uyarılma gerçekleşmez. Peygamberin de oruçluyken eşlerini zararsız bir şekilde öptüğü rivayet edilir. Bu örnek, masum öpüşmenin oruca engel olmadığını gösterir. Öpüşmenin amacı tamamen şefkat veya vedalaşma olabilir. Yine de kişi, kendine hakim olamama ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Duygusallık artınca istenmeyen durumlar yaşanabilir dikkat etmek daha yerinde olur. Genel olarak, masum bir öpüşme orucu bozmaz.