Ordu bayram namazı saati 2025 açıklandı: Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri)
Karadeniz'in en kalabalık illerinden birisi olan Ordu’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken müslümanlar,bayram namazına katılmaya ayrıca önem gösteriyor. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınıyor. Peki Ordu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Ordu bayram namazı saati 2025….
Ordu’nun Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Her yaştan müslüman bayram namazı sonrası camilerde ilk bayramlaşmalarını yaşayacak. Peki Ordu bayram namazı saat kaçta? İşte, Ordu bayram namazı vakitleri…