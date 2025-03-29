Ordu bayram namazı saati 2025 açıklandı: Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri)

Karadeniz'in en kalabalık illerinden birisi olan Ordu’da bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken müslümanlar,bayram namazına katılmaya ayrıca önem gösteriyor. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınıyor. Peki Ordu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Ordu bayram namazı saati 2025….

Ordu bayram namazı saati 2025 açıklandı: Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 1

Ordu’nun Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Her yaştan müslüman bayram namazı sonrası camilerde ilk bayramlaşmalarını yaşayacak. Peki Ordu bayram namazı saat kaçta? İşte, Ordu bayram namazı vakitleri…

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Ordu bayram namazı saati 2025 açıklandı: Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 2

ORDU’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ordu’da bayram namazının kılınacağı saat belli oldu. 30 Mart Pazar günü bayramın ilk gününde Ordu’da yaşayanlar için bayram namazı saat 06.46’da başlayacak.

Ordu bayram namazı saati 2025 açıklandı: Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Buna göre; cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Ordu bayram namazı saati 2025 açıklandı: Ordu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 4

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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