Orduya katılan eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna açıkladı: Fotoğraflar gerçek değil, oyundan

Sosyal medya açıklamasında, Ukrayna halkının ülkelerini savundukları için “hiçbir suçu olmadığını” söyleyen Lenna, “Ukrayna'daki savaşı durdurun! Hiçbir insan ölmemeli. Bütün bunları birlikte durdurabiliriz. Bu durumla ilgili bilgi paylaşın. NATO’dan hava sahasını kapatmasını isteyin. Rusya saldırısını durdurması için biz Ukrayna halkına yardım edin” diye konuştu.