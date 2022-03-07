Orduya katılan Ukraynalı aktör Pasha Lee hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 07.03.2022 - 16:17 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 16:23
Eline silah alarak ülkesini savunmak üzere orduya katılan Ukraynalı oyuncu Pasha Lee, Rusya saldırılarının 12’nci günde hayatını kaybetti.
Ülkesinde oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı olarak tanınan 33 yaşındaki Lee’nin, kuşatma altındaki Irpin şehrinde öldüğü öğrenildi.
Ukraynalı oyuncu, beş gün önce askeri üniformalı fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Birleşelim” çağrısı yapmıştı.
Lee ayrıca, sosyal medyada, Ukraynalı mültecilerin dünyanın farklı yerlerine gidişine yardım ederken çekilen görüntüleri de yayınlamıştı.
Aktörün son fotoğrafı, iki gün öncesine ait. Lee, “Son 48 saattir bombalanırken oturup fotoğraf çekmek için bir fırsat oldu. Gülümsüyoruz, çünkü kazanacağız” ifadesini kullandı.
Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko, hayatını kaybeden aktörün anısına Facebook sayfasında bir paylaşım yaparak, “Pasha Lee, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna için savaşmaya gitti ve Rus işgalcilerle çatışmaların sürdüğü Irpen’de hayatını kaybetti. Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği olarak Pasha’nın ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. DOM kanalının tüm çalışanlarının da acısını paylaşıyoruz” dedi.
Pasha Lee, DOM adlı TV kanalında eğlence programı sunuyordu.
Kırım doğumlu olan Lee, sunuculuk ve oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra Lion King ve Hobbit gibi filmlere yaptığı seslendirmelerle de tanınıyordu.