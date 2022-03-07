Orduya katılan Ukraynalı aktör Pasha Lee hayatını kaybetti

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko, hayatını kaybeden aktörün anısına Facebook sayfasında bir paylaşım yaparak, “Pasha Lee, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna için savaşmaya gitti ve Rus işgalcilerle çatışmaların sürdüğü Irpen’de hayatını kaybetti. Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği olarak Pasha’nın ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. DOM kanalının tüm çalışanlarının da acısını paylaşıyoruz” dedi.

Pasha Lee, DOM adlı TV kanalında eğlence programı sunuyordu.