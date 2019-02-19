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Organize İşler Sazan Sarmalı gişe ve hasılat rakamı (Box Office 15-17 Şubat 2019)

Vizyonda üçüncü haftasını geride bırakan ve geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden de yayına giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hafta sonu 359 bin 464 kişi tarafından izlenerek toplam gişesini 2 milyon 938 bin 694'e çıkardı. Film üç hafta sonunda toplam 5 milyon 893 bin 850 TL hasılat yaptı. İşte 15-17 Şubat 2019 haftası gişe rakamları...

  • 1

    Göç Mevsimi

    972

  • 2

    Şeytanın Büyüsü

    1.012

  • 3

    Cool Çocuklar Kampta

    1.373

  • 4

    Van Gogh

    9.628

  • 5

    Lego Filmi 2

    64.186

  • 6

    Alita: Savaş Meleği

    74.932

  • 7

    Bir Aşk İki Hayat

    129.821

  • 8

    Hep Yek 3 Titrettin Beni

    148.653

  • 9

    Organize İşler Sazan Sarmalı 

    359.464

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