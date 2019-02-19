Organize İşler Sazan Sarmalı gişe ve hasılat rakamı (Box Office 15-17 Şubat 2019)
Vizyonda üçüncü haftasını geride bırakan ve geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden de yayına giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hafta sonu 359 bin 464 kişi tarafından izlenerek toplam gişesini 2 milyon 938 bin 694'e çıkardı. Film üç hafta sonunda toplam 5 milyon 893 bin 850 TL hasılat yaptı. İşte 15-17 Şubat 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Göç Mevsimi
972
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2
Şeytanın Büyüsü
1.012
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3
Cool Çocuklar Kampta
1.373
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4
Van Gogh
9.628
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5
Lego Filmi 2
64.186
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6
Alita: Savaş Meleği
74.932
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7
Bir Aşk İki Hayat
129.821
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8
Hep Yek 3 Titrettin Beni
148.653
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9
Organize İşler Sazan Sarmalı
359.464