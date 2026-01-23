Organlarını bağışlayarak hayata veda eden sanatçının karaciğeri Elif Dal'ın ikinci şansı oldu

Aktaş'ın bağışlanan karaciğeriyle hayata tutunan Elif Dal, Aktaş'ı anma gecesine katıldı. Hiç tanımadığı bir insanın kendisine ikinci bir hayatı vermesinin kendisi için büyük anlamı olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

O dünyadan ayrılmadan önce yaptığı bu onurlu ve cesur karar sayesinde bugün nefes alıyorum, hayal kurabiliyorum. Eğer bugün hayattaysam, bu Eray abinin vesilesiyledir. Anestezi ya da tıbbi sekreterlik okumak istiyorum. Zaten sağlık alanına ilgim vardı ama bu süreçten sonra hastanelere bakışım tamamen değişti. Nakil sürecinde sınava giremedim, hastanede yatıyordum. Şimdi yeniden hazırlanıyorum. Eray abinin bana verdiği bu hayatı, başka hayatlara dokunarak anlamlandırmak istiyorum."