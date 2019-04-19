Orhan Gencebay'dan hastane odasında ilk fotoğraf

Göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan 3 stent takılan Orhan Gencebay'ın hastane odasından ilk fotoğraf yayınlandı.
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Orhan Gencebay'ı hastane odasında ziyaret eden eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
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Ahmet Misbah Demircan, yayınladığı kareye "İyi hamdolsun. Soranlara selamı var. 'Berhudar olsunlar' dedi" notunu yazdı.
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Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik."
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"Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor”