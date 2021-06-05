Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

YouTuber Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile dünyaevine girdi. Mutluluğa "Evet" diyen çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı YouTube'da yayınladığı videolar ile milyonlar tarafından tanınan Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene nişanlanan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı. Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar'ın nişan fotoğrafları...