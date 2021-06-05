Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

YouTuber Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile dünyaevine girdi. Mutluluğa "Evet" diyen çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı

05.06.2021 - 11:06

Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 1
YouTube'da yayınladığı videolar ile milyonlar tarafından tanınan Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu.
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 2
Geçtiğimiz sene nişanlanan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 3
Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı.
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 4
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar'ın nişan fotoğrafları...
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 5
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 6
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 7
Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER