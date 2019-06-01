Orkun Işıtmak'tan rekor atlayış

1 6.5 milyona yakın takipçisiyle YouTube Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden olan Orkun Işıtmak, kariyerinin başından beridir hep duyurduğu hayalini sonunda gerçekleştirdi ve dünyada en yüksekten paraşütle tandem atlayış gerçekleştiren Türk oldu.

2 Kanalında birbirinden farklı, daha önce kimsenin denemeye cesaret etmediği şeyleri deneyerek videolar üreten Orkun Işıtmak, uzun süredir planladığı atlayışı gerçekleştirmek için ABD’nin Tenessee eyaletindeki Memphis şehrine gitti.





3 Atlayışı gerçekleştireceği irtifada oksijen seviyesinin çok düşük olmasından ötürü atlayış öncesinde özel bir teknik ve ekipman eğitimi alan Orkun Işıtmak, hava şartlarının da müsaade etmesiyle birlikte atlayışa özel bir uçakla yaklaşık 33 bin feet’e tırmandı ve kendini boşluğa bıraktı.

4 O irtifada bulunan -40 santigrad derece soğuğa karşı giydiği özel kıyafet ve kendisine 45 dakika yetebilecek kadar oksijen ile atlayışı gerçekleştiren Orkun Işıtmak, tam 2 dakika 15 saniye serbest düşüşün ardından paraşütünü açtı ve güvenli bir iniş gerçekleştirdi.





5 Daha önce yaptığı sansasyonel ve eğlenceli videolarla ana haber bültenlerine birçok kere konu olan Orkun Işıtmak, unutulmaz anları sosyal medya hesabından da paylaştı.





6

İzmir’de dünyaya gelen Orkun Işıtmak, YouTube’a içerik üretmeye oyun videolarıyla başladı. Ancak hayatı 2015 yılında kanalının konseptini eğlence temasına çevirmesiyle tamamen değişti. Şu an 5 milyona yakın abonesi olan Orkun Türkiye’de YouTube’un çehresini değiştiren ve Youtuberlığı bir meslek olarak hayatımıza sokan ilk isimlerden...