Orlando Bloom: Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanamıyorum

Haberler 21.11.2021 - 13:37 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 13:41
Bir süredir şarkıcı Katy Perry ile mutlu bir ilişki sürdüren ve bu ilişkiden Daisy adında bir kızı olan ünlü aktör Orlando Bloom, sosyal medya paylaşımlarında annesi Sonia Constance Josephine Copeland'e yer verdi.
44 yaşındaki İngiliz aktörün yayınladığı videoda, annesi, bahçede kuş cıvıltıları ve inek sesleri eşliğinde dans ederken görülüyor.
"ANNEMİN BU AY 80 YAŞINA GİRECEĞİNE İNANAMIYORUM"
Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Bloom, videosuna, "Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" notunu düştü. Orlando Bloom'un gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
Birçok kullanıcı, kendileri de 80 yaşına geldiklerinde tıpkı Bloom'un annesi gibi olmak istediklerini dile getirdi.
SEVDİĞİ BESTECİNİN ADINI OĞLUNA VERDİ
Orlando Bloom'un annesi Sonia Constance Josephine Copeland, bir yabancı dil okulunun müdürüydü. Copeland, aynı zamanda sanata da çok meraklıydı. Hatta Sonia Constance Josephine Copeland, oğluna isim seçerken de en sevdiği İngiliz besteci olan Orlando Gibbons'tan esinlendi.
Orlando Bloom'un yanı sıra Samantha adında bir de kızı olan Sonia, çocuklarını küçük yaşta sık sık tiyatroya götürürdü. Ayrıca Orlando ve Samantha'yı da sanata yönelmeleri konusunda özellikle de drama dersleri almaları içir cesaretlendirdi. Orlando Bloom'un mesleğini seçmesinde de annesinin büyük rolü oldu.