Orlando Bloom ile nişanlı olan Katy Perry hamile

DOĞUM YAZIN

Sosyal medya hesabından da hamileliğiyle ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak” diyerek hayranlarına yazın doğum yapacağını açıkladı. Perry, hamileliğini kutlayan hayranlarına da teşekkür etti.