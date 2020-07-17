Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin

Orlando Bloom, yaptığı paylaşımda; "Mighty’nin çipi ve boynundaki tasmada bir telefon numarası var. Eğer onu bulup veterinere, barınağa ya da polise götürürseniz, takip numarasından bana ulaşılabilirsiniz. Lütfen gerçek bilgisi olanlar ulaşsın" dedi.





