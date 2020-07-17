Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin

Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İngiliz oyuncu Orlando Bloom, sosyal medya hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyurarak yardım istedi.

17.07.2020 - 09:51

Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin - 1
Orlando Bloom, Instagram hesabından Mighty adlı köpeğinin çarşamba günü California’da kaybolduğunu duyurdu.


Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin - 2
Labradoodle cinsi köpeğinin bulunması için adeta hayranlarına yalvaran Bloom, kalbinin kırık olduğunu belirtti.


Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin - 3
Orlando Bloom, yaptığı paylaşımda; "Mighty’nin çipi ve boynundaki tasmada bir telefon numarası var. Eğer onu bulup veterinere, barınağa ya da polise götürürseniz, takip numarasından bana ulaşılabilirsiniz. Lütfen gerçek bilgisi olanlar ulaşsın" dedi.


Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin - 4
Bloom ve Perry çiftinin Mighty ve Nugget isminde iki köpeği bulunuyor. İkili, sahiplendikleri köpeklerine düşkünlüğü ile biliniyor.


Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin - 5
Öte yandan Orlando Bloom nişanlısı Katy Perry ile dünyaya gelecek olan bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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