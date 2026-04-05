Ormandan gölete 5 bin yıllık göç başladı

05.04.2026 06:10

AA

Domaniç'te ilkbahar başında çiftleşmek için ormandan gölete göç eden kurbağaların 5 bin yıllık sırt sırta yolculuğu başladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda yaşayan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yollara düştü.

Üremek için ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında en zorlu adımları olan Domaniç-İnegöl karayolunu geçmek için atıyor.

Aynı anlarda yola çıkan yüzlerce kurbağa kimi zaman birbirlerinin sırtında ilerliyor. Bazıları ise yoğun araç trafiği nedeniyle ezilerek can veriyor.

Gölete ulaşabilen kurbağalar, burada çiftleşme sürecini tamamlayarak larvalarını suya bırakıyor. Bu döngü, her yıl aynı dönemde tekrarlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü'nün Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, 2010 yılında bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulunmuştu.

 

5 bin yıl öncesine ait "ryton" olarak bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kurbağa figürlü kap Erken Tunç Çağı'na tarihleniyor. Buradan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada benzer böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.

