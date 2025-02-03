Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı?

Uzmanlar, günümüzde soğuk algınlığı ve gribe karşı mucizevi bir çözüm olarak bilinen mürverin bu tür hastalıkların belirtilerini iyileştirdiğine dair kısıtlı bulgular olduğunu ifade ediyor.

Buffalo Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Thomas Russo, Verywell Health'e yaptığı açıklamada, mürverin insan sağlığına olan etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.