Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı?

ABD'de birçok kişinin soğuk algınlığının doğal çaresi olarak tükettiği mürver, Orta Çağ Avrupası'nda diş ağrısı ve siyatik gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyordu. Günümüzde özellikle kış aylarında yoğun talep gören mürverin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığını iyileştirdiği de biliniyor ancak bilim dünyası, mürverin genel sağlık üzerindeki faydalarına şüpheyle yaklaşıyor.

Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 1

Yüzyıllardır ateş, enfeksiyon, diş ağrısı ve siyatik gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde tercih edilen mürver, Orta Çay Avrupası'nda yaşam süresini uzatan bir meyve olarak öne çıkıyordu.

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Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 2

Uzmanlar, günümüzde soğuk algınlığı ve gribe karşı mucizevi bir çözüm olarak bilinen mürverin bu tür hastalıkların belirtilerini iyileştirdiğine dair kısıtlı bulgular olduğunu ifade ediyor.

Buffalo Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Thomas Russo, Verywell Health'e yaptığı açıklamada, mürverin insan sağlığına olan etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 3

Nutrition Business Journal tarafından yapılan bir analize göre; mürver şurupları, çayları, kapsülleri ve tozlarına ABD halkı yoğun ilgi gösteriyor. Mürver takviyesi kullananlar, soğuk algınlığı semptomlarının daha hızlı iyileştiğini ve mürverin, cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu savunuyor.

Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 4

2020 yılında beş farklı çalışmayı inceleyen bir araştırma; mürverin ateş, baş ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi semptomların süresini azalttığını gösterdi. Ancak daha sonra yapılan başka çalışmalarda, mürverin grip benzeri belirtilerin süresini kısalttığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 5

Mürverin C vitamini, diyet lifi, fenolik asitler, flavonoidler ve antosiyaninler gibi antioksidanlar bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Diyetisyen Angel Planells, antioksidanların iltihabı azalttığını, kolesterolü düşürdüğünü ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ifade etti.

Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 6

Diyetisyen Trista Best ise mürverdeki fitonutrientler ve polifenoller sayesinde vücudun glikozu daha verimli bir şekilde işlediğini söyledi.

Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı? - 7

Reçeteli ilaç kullananların mürver yemeden önce doktora danışması gerektiğini belirten FDA; mürverin diüretikler, diyabet ilaçları, kemoterapi ilaçları, astım ilaçları ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla potansiyel etkileşimlerde bulunabileceğini vurguladı.

18 yaş altı kişiler ve hamile veya emziren kadınların da takviye kullanırken dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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