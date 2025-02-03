Orta Çağ Avrupa'sında uzun yaşamın sırrı olarak biliniyordu: Mürver gerçekten sağlıklı mı?
ABD'de birçok kişinin soğuk algınlığının doğal çaresi olarak tükettiği mürver, Orta Çağ Avrupası'nda diş ağrısı ve siyatik gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyordu. Günümüzde özellikle kış aylarında yoğun talep gören mürverin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığını iyileştirdiği de biliniyor ancak bilim dünyası, mürverin genel sağlık üzerindeki faydalarına şüpheyle yaklaşıyor.
Yüzyıllardır ateş, enfeksiyon, diş ağrısı ve siyatik gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde tercih edilen mürver, Orta Çay Avrupası'nda yaşam süresini uzatan bir meyve olarak öne çıkıyordu.