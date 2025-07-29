Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş

Sırt ağrısı dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürürken, bir Ortopedi cerrahisi uzmanı bu yaygın sağlık sorununun çözümünün basit bir alışkanlıkta yattığını söylüyor: Hareket etmek.

Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 1

Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Dr. Colin Natali, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelen hareketsizliğin sırt ağrısının temel nedeni olduğunu vurguladı. “Omurga, mühendislik açısından inanılmaz bir yapıdır. Ancak hareketsiz durmak için değil, hareket etmek için tasarlanmıştır,” diyen Dr. Natalia, ofis ergonomisinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

YAŞAM HABERLERİ

Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 2

Duruşu iyileştirmeye yönelik ayakta çalışma masası, ergonomik sandalye ya da ekran yüksekliği gibi önlemlerin elbette faydalı olabileceğini belirten Dr. Natali, ancak en etkili çözümün düzenli aralıklarla verilen molalarda olduğunu söyledi. “Bilgisayarımın masaüstüne her saat başı kalkıp hareket etme zamanının geldiğini bildiren bir zil sesi koyuyorum,” diyerek basit ama etkili bir öneride bulundu.


Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 3

Uzman cerrah, kasların düzenli olarak çalıştırılmasının, doku dayanıklılığını artırarak sırt sağlığını desteklediğini ve özellikle 35 yaş altındaki bireyler için bu alışkanlıkların kritik olduğunu söyledi.

Bu yaş aralığının, kemik kütlesinin zirveye ulaştığı dönem olduğunu belirten Natali, “Gençken edinilen alışkanlıklar ileri yaşlardaki sağlık durumunu belirler. Kullanmazsanız kaybedersiniz,” ifadelerini kullandı.

Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 4

"ACIYA RAĞMEN HAREKET ETMEKTEN KORKMAYIN"

Yaş ilerledikçe omurga sağlığını korumanın daha da önemli hale geldiğini belirten Dr. Natali, ağrı hissedildiğinde çoğu insanın hareketsiz kaldığını, bunun ise yanlış bir strateji olduğunu söyledi. “İnsanlar sırt ağrısını, vücuda zarar verdiği sinyaliyle karıştırıyor. Ancak her acı, zarar anlamına gelmez,” diyen Natalia, hareketin genellikle omurgaya yapılabilecek en iyi şey olduğunu belirtti.

Yüksek etkili egzersizlerin ağrıyı artırabileceğini kabul eden uzman, bu durumda daha düşük etkili egzersizlere pilates ve yüzme gibi geçiş yapılmasını önerdi. Ancak ağrının altı haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka bir uzman görüşüne başvurulması gerektiğini, gerekirse MRI taramasıyla altta yatan başka bir nedenin araştırılması gerektiğini belirtti.

Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 5

SIRT AĞRISI TEDAVİSİNDE HER YÖNTEM ETKİLİ DEĞİL

Dr. Natali’nın açıklamaları, sırt ağrısı tedavilerine yönelik yeni araştırmaların sonuçlarıyla da örtüşüyor. New South Wales Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sırt ağrısına karşı kullanılan 10 tedavi yönteminden sadece birinin akut, beşinin ise kronik sırt ağrısında etkili olduğu ortaya kondu.


Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 6

Kendi yaşam tarzında da sırt sağlığını koruyacak alışkanlıklara önem verdiğini söyleyen Dr. Natali, her gün probiyotik takviyesi aldığını, işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu ve büyük ölçüde anti-inflamatuar bir diyet uyguladığını dile getirdi.


Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş - 7

Uzmanların ortak görüşü ise net: Bel ağrısından korunmak ya da ağrıyı hafifletmek isteyenler için en etkili çözüm, bedeni dinlemek kadar onu harekete geçirmeyi de alışkanlık haline getirmek.

DAHA FAZLA GÖSTER