Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş

"ACIYA RAĞMEN HAREKET ETMEKTEN KORKMAYIN"

Yaş ilerledikçe omurga sağlığını korumanın daha da önemli hale geldiğini belirten Dr. Natali, ağrı hissedildiğinde çoğu insanın hareketsiz kaldığını, bunun ise yanlış bir strateji olduğunu söyledi. “İnsanlar sırt ağrısını, vücuda zarar verdiği sinyaliyle karıştırıyor. Ancak her acı, zarar anlamına gelmez,” diyen Natalia, hareketin genellikle omurgaya yapılabilecek en iyi şey olduğunu belirtti.



Yüksek etkili egzersizlerin ağrıyı artırabileceğini kabul eden uzman, bu durumda daha düşük etkili egzersizlere pilates ve yüzme gibi geçiş yapılmasını önerdi. Ancak ağrının altı haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka bir uzman görüşüne başvurulması gerektiğini, gerekirse MRI taramasıyla altta yatan başka bir nedenin araştırılması gerektiğini belirtti.