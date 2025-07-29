Ortopedi Cerrahisi Uzmanı açıkladı: Sırt ağrısını bitirmenin tek kuralı buymuş
Sırt ağrısı dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürürken, bir Ortopedi cerrahisi uzmanı bu yaygın sağlık sorununun çözümünün basit bir alışkanlıkta yattığını söylüyor: Hareket etmek.
Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Dr. Colin Natali, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelen hareketsizliğin sırt ağrısının temel nedeni olduğunu vurguladı. “Omurga, mühendislik açısından inanılmaz bir yapıdır. Ancak hareketsiz durmak için değil, hareket etmek için tasarlanmıştır,” diyen Dr. Natalia, ofis ergonomisinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.