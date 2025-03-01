Oruçluyken enerji düşüklüğünü önleyen 12 yöntem

Kafeinli içecekler yerine ıhlamur veya lavanta çayı gibi bitki çayları tercih edin. Bu içecekler susuzluğu gidermede etkilidir.

İftardan sonra hafif yürüyüşler, sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyenizi artırır.

Ağır egzersizler yapmak enerji kaybına neden olabilir. Bunun yerine hafif hareketlerle vücudunuzu canlı tutabilirsiniz.