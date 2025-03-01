Oruçluyken enerji düşüklüğünü önleyen 12 yöntem
Oruç tutarken vücudun saatler boyunca aç ve susuz kalması, doğal olarak gün içerisinde ciddi bir enerji düşüklüğüne de neden olabilir ancak uzmanlar, bazı rutinler sayesinde, sağlıklı ve zinde bir orucun da mümkün olabileceğini ifade ediyor.
Oruçluyken enerjimizin düşmesinin başlıca nedeni, vücudun yemek ve su alımından yoksun kalmasıdır. Bu durum, kan şekeri seviyelerinin düşmesine, vücudun yağ depolarını kullanarak enerji sağlamaya çalışmasına ve metabolizma hızının değişmesine yol açar.