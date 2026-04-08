Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün heyecanı katlanıyor. Tom Holland sürpriz gelişmeyi açıkladı
08.04.2026 16:03
NTV - Haber Merkezi
Örümcek Adam serisinin son filmi "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" için bekleyiş sürüyor. Çekimleri biten filmin yıldızı Tom Holland da heyecan verici gelişmeyi paylaştı.
Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün"ün çekimleri aylar önce tamamlandı.
Tom Holland’a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Trammell Tillman ve Michael Mando gibi isimlerin eşlik ettiği filmin, birkaç hafta önce yayınlanan fragmanı da 1 milyar izlenmeyi aşarak tarihe geçti.
TOM HOLLAND BAŞROLDE
Bir önceki macera “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”ta yaşanan olayların dört yıl sonrasında geçecek olan “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün” filmi, Peter Parker’ın geçmişinden kopup sıfırdan başladığı bir dönemi gözler önüne serecek. 31 Temmuz 2026'da vizyona girecek olan filmle ilgili son gelişmeyi serinin yıldızı Tom Holland aktardı.
29 yaşındaki ünlü oyuncu, yakın zamanda büyük bir heyecanla beklenen filme yeni sahneler çekmek üzere Londra'da olduğunu açıkladı.
"SON BİR DOKUNUŞ DAHA YAPIYORUZ"
Tom Holland, son röportajında; filme daha fazla mizah katmak ve kötü adamın hikâyesini güçlendirmek amacıyla ek çekimler yapıldığından bahsetti.
“Yaptığımız şeylerin aslında gerekli olmadığını kesin olarak söyleyebilirim" diyen ünlü oyuncu, serinin dördüncü filminin şu anki haliyle oldukça başarılı olduğunu vurguladı. Holland, kısa süre önce yapılan ek çekimler için şu ifadeleri kullandı:
“Biz sadece bazı kısımlara son bir dokunuş yapıyoruz. Biraz daha mizah katmanın yollarını arıyoruz. Kötü adamın hikayesini yeni bir şekilde işliyoruz ve gerçekten eğlenceli şeyler ekliyoruz."
31 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK
Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün” filminin senaryosunu ise Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme aldı.
Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan ve 31 Temmuz'da vizyona girecek olan "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filmi şimdiden büyük bir merak yarattı.