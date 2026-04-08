Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün heyecanı katlanıyor. Tom Holland sürpriz gelişmeyi açıkladı

Bir önceki macera “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”ta yaşanan olayların dört yıl sonrasında geçecek olan “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün” filmi, Peter Parker’ın geçmişinden kopup sıfırdan başladığı bir dönemi gözler önüne serecek. 31 Temmuz 2026'da vizyona girecek olan filmle ilgili son gelişmeyi serinin yıldızı Tom Holland aktardı.

29 yaşındaki ünlü oyuncu, yakın zamanda büyük bir heyecanla beklenen filme yeni sahneler çekmek üzere Londra'da olduğunu açıkladı.