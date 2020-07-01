Örümcek Adam'lı protesto

ABD'de süren George Floyd protestolarına 'Örümcek Adam' da katıldı. Gösteriler New York belediyesi binası önünde devam ederken 'Örümcek Adam' ilgi odağı oldu.

01.07.2020 - 07:34

Örümcek Adam'lı protesto - 1
New York belediye binası önündeki George Floyd protestoları devam ediyor.
Örümcek Adam'lı protesto - 2
Ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti.
Örümcek Adam'lı protesto - 3
Bu kez gösterilere 'Örümcek Adam' da katıldı.
Örümcek Adam'lı protesto - 4
Birçok göstericisi dikkatleri üzerine çeken  'Örümcek Adam' ile fotoğraf da çektirdi.
Örümcek Adam'lı protesto - 5
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen üç cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verilmişti.

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