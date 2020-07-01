Örümcek Adam'lı protesto

ABD'de süren George Floyd protestolarına 'Örümcek Adam' da katıldı. Gösteriler New York belediyesi binası önünde devam ederken 'Örümcek Adam' ilgi odağı oldu.

Abone ol Paylaş







01.07.2020 - 07:34

New York belediye binası önündeki George Floyd protestoları devam ediyor.

Ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti.

Bu kez gösterilere 'Örümcek Adam' da katıldı.

Birçok göstericisi dikkatleri üzerine çeken 'Örümcek Adam' ile fotoğraf da çektirdi.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen üç cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verilmişti.

Paylaş





