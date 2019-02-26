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Oscar 2019'un öne çıkan çiftleri

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın takip ettiği gecenin kırmızı halısında yıldızlar geçidi yaşandı. O isimler arasında Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den Bradley Cooper ve Irina Shayk'a bazı çiftler vardı ki ön plana çıktı. İşte sinemada yılın gecesinde öne çıkan çiftler...

  • 1

    Bradley Cooper ve Irina Shayk
  • 2

    Lucy Boynton ve Rami Malek
  • 3

    Amy Adams ve Darren Le Gallo
  • 4

    Rodrigo Sorogoyen ve Marta Nieto
  • 5

    Joanne Tucker ve Adam Driver
  • 6

    Mahershala Ali ve Amatus-Sami Karim
  • 7


    Sam Elliott ve Katharine Ross
  • 8

    Pharrell Williams ve Helen Lasichanh
  • 9

    Christian Bale ve Sibi Blazic
  • 10

    Jessica Oyelowo ve David Oyelowo
  • 11

    Melissa McCarthy ve Ben Falcone
  • 12

    Annamarie Tendler ve John Mulaney

  • 13

    Sam Rockwell ve Leslie Bibb
  • 14

    Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
  • 15

    Keegan-Michael Key ve Elisa Pugliese
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