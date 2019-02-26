Oscar 2019'un öne çıkan çiftleri
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın takip ettiği gecenin kırmızı halısında yıldızlar geçidi yaşandı. O isimler arasında Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den Bradley Cooper ve Irina Shayk'a bazı çiftler vardı ki ön plana çıktı. İşte sinemada yılın gecesinde öne çıkan çiftler...
-
1Bradley Cooper ve Irina Shayk
-
2Lucy Boynton ve Rami Malek
-
3Amy Adams ve Darren Le Gallo
-
4Rodrigo Sorogoyen ve Marta Nieto
-
5Joanne Tucker ve Adam Driver
-
6Mahershala Ali ve Amatus-Sami Karim
-
7
Sam Elliott ve Katharine Ross
-
8Pharrell Williams ve Helen Lasichanh
-
9Christian Bale ve Sibi Blazic
-
10Jessica Oyelowo ve David Oyelowo
-
11Melissa McCarthy ve Ben Falcone
-
12
Annamarie Tendler ve John Mulaney
-
13Sam Rockwell ve Leslie Bibb
-
14Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
-
15Keegan-Michael Key ve Elisa Pugliese