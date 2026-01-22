Oscar adayları açıklanıyor. İşte tahminlerde öne çıkan filmler ve oyuncular

Ödül sezonuna damga vuran bir diğer film olan “Hamnet” ise Oscar adayları için de öne çıkıyor.

Maggie O'Farrell'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Chloe Zhao imzası taşıyan “Hamnet” filminde Paul Mescal ve Jessie Buckley başrolleri paylaşıyor.

Filmdeki performansıyla Altın Küre kazanan Jessie Buckley'in Oscar yarışında da en iyi kadın oyuncu kategorisinde öne çıkacağı tahmin ediliyor.