Oscar adayları açıklanıyor. İşte tahminlerde öne çıkan filmler ve oyuncular
22.01.2026 11:21
NTV - Haber Merkezi
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Film dünyasının enlerinin seçildiği 2026 Oscar adayları bugün belli oluyor.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
15 Mart 2026 tarihinde sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek.
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları bugün belli oluyor. Oscar adaylarının açıklanmasına saatler kala favoriler de belli oldu. Birçok sinema yazarı ve uzman isimler adaylıklar öncesi tahminlerini açıkladı.
"SINNERS" ÖNE ÇIKIYOR
Ryan Coogler tarafından yazılıp yönetilen, başrolünde Michael B. Jordan'ın yer aldığı "Sinners" birçok listede öne çıktı.
Variety, Hollywood Reporter gibi dergilerin yazarları "Sinners" filminin 15 adaylıkla 98'inci Oscar'a damga vurabileceğini öngörüyor.
Eğer tahminlerdeki gibi "Sinners" 15 adaylık alırsa, "Titanic" ve "La La Land" filmlerine ait 14 adaylık rekorunu da kırmış olacak.
ABD'nin güneyindeki ayrımcılığı konu alan korku filmi “Sinners”ın en iyi film, en iyi yönetmen gibi teknik kategorilerde aday olması bekleniyor.
Michael B. Jordan'ın da filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanacağı öngörülüyor.
BİR DİĞER FAVORİ "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"
2026 Oscar adaylarında öne çıkan bir diğer yapımın da Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" olacağı tahmin ediliyor.
Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin 13 adaylık alacağı düşünülüyor.
Öte yandan Variety dergisinin ödül uzmanı Clayton Davis, "One Battle After Another" oyuncuları Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn ve Teyana Taylor'ın dört oyunculuk kategorisinin tamamına aday gösterilebileceğini öngördü.
Eğer Davis'in tahmini gerçekleşirse "One Battle After Another" Oscar tarihinde bunu başaran 16'ncı film olarak büyük bir başarı elde edebilir.
Ödül sezonuna damga vuran bir diğer film olan “Hamnet” ise Oscar adayları için de öne çıkıyor.
Maggie O'Farrell'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Chloe Zhao imzası taşıyan “Hamnet” filminde Paul Mescal ve Jessie Buckley başrolleri paylaşıyor.
Filmdeki performansıyla Altın Küre kazanan Jessie Buckley'in Oscar yarışında da en iyi kadın oyuncu kategorisinde öne çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan sinema yazarları, Guillermo del Toro'nun "Frankenstein"ı ve Josh Safdie imzalı "Marty Supreme" filminin de birçok kategoride aday gösterilerek yarışa dahil olacağı düşünüyor.
2026 Oscar adaylarıyla ilgili bir diğer tahmin ise bu yıl dört filmin 10'dan fazla kategoride aday gösterileceği yönünde. Oscar tarihinde bu durum bir kez 2019 yılında yaşanmıştı.
Büyük bir heyecanla beklenen Oscar adayları bugün öğleden sonra açıklanacak.