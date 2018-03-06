Oscar gecesinin dikkat çeken mücevher tercihleri
91. Oscar Ödülleri için geri sayım başlarken, geçtiğimiz yıl Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar gecesinde ödüller kadar kırmızı halı görünümleri konuşuldu. Kırmızı halıda dikkat çeken detaylardan biriyse mücevherlerdi. İşte Oscar gecesinin en iddialı ve dikkat çeken mücevher tercihleri...
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Ashley Judd
Ashley Judd, Badgley Mischka imzalı elbisesini oldukça gösterişli, 1930'lu yıllardan kalma beyaz altın, platin ve pırlantalardan oluşan Bulgari mücevherlerle tamamladı.
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Salma Hayek
Transparan pullar ve taşlarla süslü Gucci elbisesini Salma Hayek'in minimal mücevherlerle tamamladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Toplam değeri 4.2 milyon Dolar'ı aşan Harry Winston imzalı 27.5 karatlık Mrs. Winston pırlanta küpeler ve 11.66 karatlık oval kesim bir yüzük kırmızı halıda Salma Hayek'e eşlik etti.
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3Lindsey Vonn
Olimpiyatlatrda altın madalya kazanan Lindsey Vonn, mücevherlerinde Bulgari'yi tercih etti. Sporcunun yakut ve elmaslardan oluşan gerdanlığı 1965'ten, küpeleri ise 1955 yılından vintage parçalar.
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4Nicole Kidman'ın porselen güzelliğine Harry Winston'un ağırlığı 84 karatı aşan mücevherleri eşlik ediyor. Güzel oyuncu, straplez elbisesine ışıltı katan 23.5 karatlık avize küpeleriyle hayran bırakıyor.
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5Jennifer Garner
Antik Yunan esintili parlak mavi elbisesini Jennifer Garner aynı göz alıcılıkta Piaget etiketli Sunny Side of Life küpelerle tamamladı. Beyaz altın, safir ve pırlantalardan oluşan küpelerin değeri 600.000 Dolar'ı geçiyor.
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6Helen Mirren
Helen Mirren sade kıyafetini ihtişamlı mücevherlerle taçlandırdı. Safir ve pırlantalardan oluşan 112 karatlık bir gerdanlık, 25 karatlık eş küpeler ve 11 karatlık pırlantalar Harry Winston imzası taşıyor. Mücevherlerin toplam değeri 3.8 milyon Dolar'ın üzerinde.
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7Emma Stone
Emma Stone, Oscar kırmızı halısı için beklenmedik bir görünüm tercih etti. Oscarlı oyuncu kıyafetini vintage esintili Louis Vuitton art deco küpelerle tamamladı.
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8Laura Dern
Laura Dern, Calvin Klein elbisesini Atelier Swarowski'nin lüks mücevher serisinden Mosaic küpelerle eşlemiş.
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9Gal Gadot
Gal Gadot, gecenin en çok konuşulan mücevherlerinden birini taşıdı. Oyuncunun 61 karatlık 17 Akuamarin ve binin üzerinde elmastan oluşan kolyesi Tiffany&Co. etiketi taşıyor.
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10Allison Williams
Eski Hollywood güzelliğini yeniden yorumlayan Allison Williams takılarını ortaya çıkaran bir saç modeli tercih etmiş. Yıldızın tercih ettiği mücevherler, Harry Winston'ın Sparkling Cluster ve Water Koleksiyonlarından
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11Allison Janney
Allison Janney'in mücevherleri ForeverMark imzası taşıyor. İçerinde 55 karatlık choker kolyenin de bulunduğu mücevherlerin toplam ağırlığı 128 karat ve değerleri 4 milyon Dolar'ın üzerinde.
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12Emily Blunt
Emily Blunt Schiaparelli Haute Couture elbisesini renge renk Chopard avize küpelerle tamamladı.
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13Elizabeth Moss
Başarılı oyuncu Elizabeth Moss'ta mücevherde Harry Winston tasarımlarını tercih edenlerden. Yıldızın mücevherlerinin toplam ağırlığı 50 karatın üzerinde.
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14Jane Fonda
Kırmızı halıda taktığı iddialı mücevherlerle Jane Fonda her ödül sezonunda merakla beklenen isimlerden. Yıldızın gösterişli küpeleri Chopard imzalı.
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