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Oscar gecesinin dikkat çeken mücevher tercihleri

91. Oscar Ödülleri için geri sayım başlarken, geçtiğimiz yıl Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar gecesinde ödüller kadar kırmızı halı görünümleri konuşuldu. Kırmızı halıda dikkat çeken detaylardan biriyse mücevherlerdi. İşte Oscar gecesinin en iddialı ve dikkat çeken mücevher tercihleri...

  • 1

    Ashley Judd

    Ashley Judd, Badgley Mischka imzalı elbisesini oldukça gösterişli, 1930'lu yıllardan kalma beyaz altın, platin ve pırlantalardan oluşan Bulgari mücevherlerle tamamladı.

  • 2

     Salma Hayek

    Transparan pullar ve taşlarla süslü Gucci elbisesini Salma Hayek'in minimal mücevherlerle tamamladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Toplam değeri 4.2 milyon Dolar'ı aşan Harry Winston imzalı 27.5 karatlık Mrs. Winston pırlanta küpeler ve 11.66 karatlık oval kesim bir yüzük kırmızı halıda Salma Hayek'e eşlik etti.

  • 3

    Lindsey Vonn

    Olimpiyatlatrda altın madalya kazanan Lindsey Vonn, mücevherlerinde Bulgari'yi tercih etti. Sporcunun yakut ve elmaslardan oluşan gerdanlığı 1965'ten, küpeleri ise 1955 yılından vintage parçalar.
  • 4

    Nicole Kidman'ın porselen güzelliğine Harry Winston'un ağırlığı 84 karatı aşan mücevherleri eşlik ediyor. Güzel oyuncu, straplez elbisesine ışıltı katan 23.5 karatlık avize küpeleriyle hayran bırakıyor.
  • 5

    Jennifer Garner

    Antik Yunan esintili parlak mavi elbisesini Jennifer Garner aynı göz alıcılıkta Piaget etiketli Sunny Side of Life küpelerle tamamladı. Beyaz altın, safir ve pırlantalardan oluşan küpelerin değeri 600.000 Dolar'ı geçiyor.
  • 6

    Helen Mirren

    Helen Mirren sade kıyafetini ihtişamlı mücevherlerle taçlandırdı. Safir ve pırlantalardan oluşan 112 karatlık bir gerdanlık, 25 karatlık eş küpeler ve 11 karatlık pırlantalar Harry Winston imzası taşıyor. Mücevherlerin toplam değeri 3.8 milyon Dolar'ın üzerinde.
  • 7

    Emma Stone

    Emma Stone, Oscar kırmızı halısı için beklenmedik bir görünüm tercih etti. Oscarlı oyuncu kıyafetini vintage esintili Louis Vuitton art deco küpelerle tamamladı.
  • 8

    Laura Dern

    Laura Dern, Calvin Klein elbisesini Atelier Swarowski'nin lüks mücevher serisinden Mosaic küpelerle eşlemiş.
  • 9

    Gal Gadot

    Gal Gadot, gecenin en çok konuşulan mücevherlerinden birini taşıdı. Oyuncunun 61 karatlık 17 Akuamarin ve binin üzerinde elmastan oluşan kolyesi Tiffany&Co. etiketi taşıyor.
  • 10

    Allison Williams

    Eski Hollywood güzelliğini yeniden yorumlayan Allison Williams takılarını ortaya çıkaran bir saç modeli tercih etmiş. Yıldızın tercih ettiği mücevherler, Harry Winston'ın Sparkling Cluster ve Water Koleksiyonlarından
  • 11

    Allison Janney

    Allison Janney'in mücevherleri ForeverMark imzası taşıyor. İçerinde 55 karatlık choker kolyenin de bulunduğu mücevherlerin toplam ağırlığı 128 karat ve değerleri 4 milyon Dolar'ın üzerinde.
  • 12

    Emily Blunt

    Emily Blunt Schiaparelli Haute Couture elbisesini renge renk Chopard avize küpelerle tamamladı.
  • 13

    Elizabeth Moss

    Başarılı oyuncu Elizabeth Moss'ta mücevherde Harry Winston tasarımlarını tercih edenlerden. Yıldızın mücevherlerinin toplam ağırlığı 50 karatın üzerinde.
  • 14

    Jane Fonda

    Kırmızı halıda taktığı iddialı mücevherlerle Jane Fonda her ödül sezonunda merakla beklenen isimlerden. Yıldızın gösterişli küpeleri Chopard imzalı.
  • 15

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