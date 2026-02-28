Oscar Ödülleri için heyecan dorukta. Törene sayılı günler kala Oscar tahminleri

Tören gecesine iki hafta kala Oscar tahminleri konuşulmaya başlandı. Alanında uzman birçok eleştirmen ve editör, 16 adaylık elde etmesine rağmen "Sinners"ın en iyi film, en iyi yönetmen gibi ödülleri; Altın Küre ve BAFTA'ya da damga vuran "One Battle After Another"a kaptıracağını düşünüyor.

Uzmanlar, "Sinners"ın en iyi orijinal senaryo başta olmak üzere en az 3 dalda ödül kazanmasını bekliyor.