Oscar Ödülleri için heyecan dorukta. Törene sayılı günler kala Oscar tahminleri
28.02.2026 12:34
Ceren Ekşi
98'inci Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 15 Mart akşamı gerçekleşecek tören öncesinde ödül alması beklenen yapımlar tahmin edilmeye başlandı.
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için bekleyiş sürüyor. 15 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek tören öncesi favoriler belli oldu.
Komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği Oscar Ödül Töreni'nde her yıl olduğu gibi yıldızlar geçidi yaşanacak.
"SINNERS" TARİHE GEÇTİ
Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen yapımlarda bu yıl "Sinners", "One Battle After Another" ve "Hamnet" öne çıktı.
Ryan Coogler imzalı "Sinners" filmi, aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi kategorilerde elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinin en çok dalda aday gösterilen filmi olarak tarihe geçti.
Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" da 13 adaylıkla zirveye ortak oldu.
Ödül sezonuna damga vuran bu filmleri, 9 adaylıkla "Frankenstein", "Marty Supreme" ve "Sentimental Value" takip ederken; "Hamnet" de 8 dalda adaylık elde etti.
Joseph Kosinski imzalı "F1" filmi, Oscar adaylarının sürpriz yapımı oldu. Brad Pitt'in başrolde yer aldığı proje, en iyi film adayları arasına girmeyi başardı.
Öte yandan Michael B. Jordan (Sinners), Stellan Skarsgard (Sentimental Value), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent), Kate Hudson (Song Sung Blue), Elle Fanning (Sentimental Value), Teyana Taylor (One Battle After Another) gibi birbirinden ünlü isimler kariyerlerinde ilk kez Oscar'a aday gösterildi.
OSCAR TAHMİNLERİNDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR
Tören gecesine iki hafta kala Oscar tahminleri konuşulmaya başlandı. Alanında uzman birçok eleştirmen ve editör, 16 adaylık elde etmesine rağmen "Sinners"ın en iyi film, en iyi yönetmen gibi ödülleri; Altın Küre ve BAFTA'ya da damga vuran "One Battle After Another"a kaptıracağını düşünüyor.
Uzmanlar, "Sinners"ın en iyi orijinal senaryo başta olmak üzere en az 3 dalda ödül kazanmasını bekliyor.
Ödül sezonunun öne çıkan isimlerinden Jessie Buckley'nin "Hamnet" filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını da evine götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
En iyi erkek oyuncu kategorisinde de "Marty Supreme" filmindeki performansıyla Altın Küre de kazanan Timothee Chalamet lider durumda görünüyor.
En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde de "One "Battle After Another"ın yıldızlarından Teyana Taylor ve "Weapons"daki rolüyle Amy Madigan öne çıkıyor.
En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını Sentimental Value ile ilk kez Oscar'a aday gösterilen Stellan Skarsgard'ın alması bekleniyor.
En iyi uluslararası film kategorisinde yarışın "The Secret Agent" ve "Sentimental Value" arasında geçmesi ön görülüyor.