Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet

İspanya'daki Moskova Büyükelçiliği önünde Rusya karşıtı protestolar düzenlendi. Yıldız oyuncu Javier Bardem de eylemciler arasında yerini aldı. Oscar ödüllü oyuncu, saldırıyı "Bir vahşet" olarak nitelendirdi.

Haberler 26.02.2022 - 14:12

Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet - 1

Dünyanın birçok noktasında sokaklardan savaş karşıtı sloganlar yankılanıyor. İspanya da o adreslerden biri.


Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet - 2

Başkent Madrid'deki Moskova Büyükelçiliği önünde karşıtı protestolar düzenlendi. Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem de eylemciler arasında yerini aldı.


Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet - 3

Bardem basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun ve 'nın egemenliğinin bir ihlalidir" dedi.


Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet - 4

Oscar ödüllü oyuncu, saldırıyı "Bir vahşet" olarak nitelendirdi. Ukraynalılara destek vermek için eyleme katıldığını söyledi.


Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet - 5

Bardem, Rusya'nın işgalinin her savaş gibi büyük bir mülteci dalgası yaratacağını, bu insanlık suçunun önlenmesi için uluslararası toplumun tüm çabayı göstermesi gerektiğini belirtti.

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