Oscar partisine davet edilen tek Türk oldu. Dilan Deniz Çiçek şıklığıyla göz doldurdu
17.03.2026 11:08
NTV - Haber Merkezi
Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka’nın ev sahipliğinde gerçekleşen "Elton John AIDS Vakfı Akademi Ödülleri Partisi"ne davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu, Dilan Çiçek Deniz oldu.
Önceki akşam West Hollywood Park’ta düzenlenen partide Hollywood’un birçok ünlü yıldızları bir araya geldi.
Dilan Çiçek Deniz partiye yeşil renkte transparan bir elbiseyle katılarak şıklığıyla göz doldurdu. Deniz’in tarzı, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve çok sayıda beğeni aldı.
DİLAN DENİZ ÇİÇEK KİMDİR?
28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, daha lise yıllarındayken tiyatro eğitimi almaya başladı. O dönemde liseler arası tiyatro yarışmasına katılan Çiçek, oyunculuk alanındaki yeteneğini ödülle taçlandırdı.
Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapan ünlü oyuncu ve modelin, 15 yaşında çıkardığı "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı da bulunuyor.
Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.