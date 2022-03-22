Oscar sunucusu Amy Schumer: Volodimir Zelenski'yi törende konuşturma talebim reddedildi

Haberler 22.03.2022 - 09:14
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin sunucularından Amy Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yıldızlarla dolu buluşmada konuşma yapması talebinin reddedildiğini açıkladı.
Independent'in haberine göre, The Drew Barrymore Show'un 24 Mart'ta yayımlanacak gelecek bölümünün tanıtım videosunda komedyen, Oscar Ödülleri'nin sağladığı platformu Rusya'nın Ukrayna'yı süregelen istilası dahil önemli küresel meseleleri vurgulamak için kullanmaktan bahsediyor.
Röportaj esnasında Schumer sunucu Drew Barrymore'a, "Oscar Ödülleri'ni izleyen çok fazla kişi olduğu için" Zelenski'nin 27 Mart'taki törende konuşmasını istediğini fakat bu fikrinin organizatörler tarafından reddedildiğini söyledi.
Schumer şöyle ekledi:
"Bu konulara girmekten korkmuyorum ama Oscar Ödülleri'nin yapımcısı ben değilim."
Barrymore'un siyaseten çalkantılı "bu zamanlarda Akademi Ödülleri'nin üstesinden nasıl geldiğine" yönelik sorusuna cevaben Schumer hem hassas hem de komik olma "baskısını" kabul etti.
Komedyen şöyle açıkladı:
"Bence kesinlikle bir taraftan 'bu bir tatil, bırak da insanlar bunları unutsun, sadece bu gece bizim olsun istiyoruz' gibi bir baskı var ama gözü ve kulağı bu gösteride olan o kadar çok kişi var ki."
Oscar Ödül Töreni'nin "en azından birkaç şey üzerine yorum yapmak için harika bir fırsat" sağladığını belirten komedyen, Barrymore'a "mevcut duruma bir şekilde vurgu yapan bazı şakaları" olduğunu söyledi ve ekledi:
"Yani, o kadar çok korkunç şey yaşanıyor ki hangisine odaklanacağınızı belirlemek zor görünüyor."
Schumer'in yanı sıra oyuncu ve stand-up komedyeni Wanda Sykes ve Korkunç Bir Film (Scary Movie) yıldızı Regina Hall bu yılki ödül törenini sunmaya ikna oldu.
Akademi'nin bu görev için işe aldığı son kişi, 2019 Oscar Ödül Töreni'ni sunması planlanan fakat eski homofobik tweetlerinin internette yeniden gün yüzüne çıkmasının ardından kısa süre sonra görevi bırakmak zorunda kalan Kevin Hart'tı.
Hart'ın 2009 ve 2011 arasında attığı, şu anda silinmiş tweetlerinden biri şöyleydi:
"Hey, eğer oğlum eve gelip kızlarımın bebek eviyle oynamayı denerse o evi kafasında kırarım ve kendi sesimle 'kes şunu, bu eşcinselce' derim."
Bu, Oscar Ödül Töreni'nin 1989'dan bu yana sunucusuz kaldığı ilk seferdi. Onun yerine bunu yapması için gösterişli montajlara ve takdimleri gerçekleştiren ünlü isimlere güvenildi. Törenin 2020 ve 2021'de de resmi bir sunucusu yoktu.