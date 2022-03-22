Oscar sunucusu Amy Schumer: Volodimir Zelenski'yi törende konuşturma talebim reddedildi

Barrymore'un siyaseten çalkantılı "bu zamanlarda Akademi Ödülleri'nin üstesinden nasıl geldiğine" yönelik sorusuna cevaben Schumer hem hassas hem de komik olma "baskısını" kabul etti.

Komedyen şöyle açıkladı:

"Bence kesinlikle bir taraftan 'bu bir tatil, bırak da insanlar bunları unutsun, sadece bu gece bizim olsun istiyoruz' gibi bir baskı var ama gözü ve kulağı bu gösteride olan o kadar çok kişi var ki."