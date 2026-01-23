Oscar yarışı kızışıyor. Aday listesinin sürprizleri, hayal kırıklıkları ve rekor kıranları
23.01.2026 10:30
NTV - Haber Merkezi
2026 Oscar adayları dün açıklandı. Adayların açıklanması sonrası "Sinners" tarihe geçerken; sürprizler ve hayal kırıklığı yaratan yapımlar ortaya çıktı.
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı. 22 Ocak'ta Oscar adaylarının açıklanması sonrası sinema dünyasında dengeler değişti.
"Sinners", "One Battle After Another" ve "Hamnet" adaylar arasında öne çıkarken, bazı yapımlar ve oyuncuların Akademi tarafından liste dışı bırakılması dikkat çekti. Sürpriz adaylık alanlar ve rekor kıranlar da çok konuşuldu. İşte 2026 Oscar adaylarına dair tüm detaylar...
"SINNERS" OSCAR TARİHİNE GEÇTİ
Ryan Coogler imzalı "Sinners" filmi, aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi kategorilerde elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinin en çok dalda aday gösterilen filmi oldu. “Sinners” bu başarıyla "Titanik, "Aşıklar Şehri" gibi filmlerin 14 dalda adaylık rekorunu kırarak tarihe geçti.
TIMOTHEE CHALAMET REKOR KIRDI
2026 Oscar adaylarının açıklanmasıyla Timothee Chalamet de bir rekor kırdı. "Marty Supreme" filmindeki performansıyla Altın Küre kazanan ünlü isim, Oscar'a da aday oldu.
Üçüncü kez en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday olan 30 yaşındaki Chalamet, bu sayede bir rekora imza attı.
Daha önce de "Call Me By Your Name" ve A Complete Unknown" filmleriyle Oscar'a aday olan Timothee Chalamet, Marlon Brando'dan bu yana en iyi erkek oyuncu dalında üç adaylık kazanan en genç aktör oldu.
OSCAR 2026'NIN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI
16 adaylıkla Oscar adaylarında zirvede yer alan "Sinners"ı, 13 adaylıkla Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" takip etti.
"Frankenstein", "Marty Supreme" ve "Sentimental Value" 9 adaylık elde ederken, Maggie O'Farrell'in aynı adlı romanından uyarlanan "Hamnet" de 8 dalda adaylıkla onları takip etti.
OSCAR YARIŞINA DAHİL OLAMADILAR
Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrolleri üstlendiği Wicked'ın devamı "Wicked: İyilik Uğruna" filmi hiçbir dalda adaylık elde edemedi.
"One Battle After Another"daki performansıyla öne çıkan Chase Infiniti de en iyi kadın oyuncu yarışında adaylık alamadı.
Jessie Buckley ile başrolleri paylaştığı "Hamnet" filmindeki performansıyla Oscar yarışında yer bulacağı düşünülen Paul Mescal de aday gösterilmedi.
James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve avid Corenswet'in başrol oynadığı "Superman" filmi, en iyi görsel efekt dalında adaylık elde edemedi.
Park Chan-wook imzalı "No Other Choice" filmi eleştirmenler tarafından beğenilse de en iyi uluslararası film kategorisinde adaylık elde edemedi.
Senaryo dalında aday olması beklenen "Weapons" ve Altın Küre'de dikkat çeken "Sorry Baby" gibi yapımlar da Oscar yarışı dışında kaldı.
George Clooney ve Adam Sandler'ın başrolleri paylaştığı "Jay Kelly" filmi de hiçbir dalda adaylık elde edemedi.
"Die, My Love" filmindeki performansıyla çok konuşulan Jennifer Lawrence da 2026 Oscar adayları arasına giremedi.
Dokuz farklı kategoride adaylık alan "Frankenstein" filminin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen kategorisinde yer bulamadı.
"The Smaching Machine" filmiyle dikkat çeken Dwayne Johnson, “The Testament of Ann Lee"nin yıldızı Amanda Seyfried, "Bugonia”daki performansıyla dikkat çeken Jess Plemons da adaylık elde edemedi.
Bu yıl Oscar'a yeni eklenen en iyi kadro kategorisi de öne çıkan yapımlarla örtüşse de 4 oyuncusu adaylık alan "Sentimental Value" bu kategoride aday olamadı.
OSCAR 2026'NIN SÜRPRİZLERİ
Michael B. Jordan (Sinners), Stellan Skarsgard (Sentimental Value), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent), Kate Hudson (Song Sung Blue), Elle Fanning (Sentimental Value), Teyana Taylor (One Battle After Another) gibi birbirinden ünlü isimler kariyerlerinde ilk kez Oscar'a aday gösterildi.
Joseph Kosinski imzalı "F1" filmi, Oscar adaylarının sürpriz yapımı oldu. Brad Pitt'in başrolde yer aldığı proje, en iyi film adayları arasına girmeyi başardı.
AYNI FİLMDEN İKİ ADAY
“Sentimental Value” filminden Elle Fanning ve Inga Ibsdotter Lilleaas, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında adaylık elde etti.
Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan, Kaouther Ben Hania imzalı "Hind Rajab’ın Sesi" filmi de Oscar’da en iyi uluslararası film dalında aday gösterilerek dikkat çekti.
ÖDÜL TÖRENİ 15 MART'TA
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026'da Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
98'inci Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu ABD’li talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek.