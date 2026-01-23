Oscar yarışı kızışıyor. Aday listesinin sürprizleri, hayal kırıklıkları ve rekor kıranları

2026 Oscar adaylarının açıklanmasıyla Timothee Chalamet de bir rekor kırdı. "Marty Supreme" filmindeki performansıyla Altın Küre kazanan ünlü isim, Oscar'a da aday oldu.



Üçüncü kez en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday olan 30 yaşındaki Chalamet, bu sayede bir rekora imza attı.



Daha önce de "Call Me By Your Name" ve A Complete Unknown" filmleriyle Oscar'a aday olan Timothee Chalamet, Marlon Brando'dan bu yana en iyi erkek oyuncu dalında üç adaylık kazanan en genç aktör oldu.⁠