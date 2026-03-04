Oscar'a geri sayım. "Sinners" ve "One Battle After Another" arasında rekabet artıyor

98'inci Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen yapımlarda "Sinners" ve "One Battle After Another" öne çıktı.

Hatta Ryan Cogler imzalı "Sinners", aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi kategorilerde elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinin en çok dalda aday gösterilen filmi olarak tarihe geçti.