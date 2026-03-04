Oscar'a geri sayım. "Sinners" ve "One Battle After Another" arasında rekabet artıyor
04.03.2026 10:37
NTV - Haber Merkezi
Sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar için geri sayım sürüyor. "Sinners"ın son başarısı, rakibi "One Battle After Another" ile arasındaki rekabeti arttırdı.
Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri, 15 Mart akşamı gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği Oscar Ödül Töreni öncesi, ödül alması beklenen yapımlar hakkında tahminler sürüyor.
98'inci Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen yapımlarda "Sinners" ve "One Battle After Another" öne çıktı.
Hatta Ryan Cogler imzalı "Sinners", aralarında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi kategorilerde elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinin en çok dalda aday gösterilen filmi olarak tarihe geçti.
“Sinners”ı 13 dalda adaylıkla Paul Thomas Anderson'ın "One Battle After Another"ı takip etti.
Birkaç gün öncesine kadar Altın Küre, BAFTA ve Yönetmenler Birliği olmak üzere birçok ödülü "One Battle After Another" kazansa da rüzgarın yönü değişmiş olabilir.
Eski adıyla "SAG Ödülleri" yeni adıyla Oyuncu Ödülleri'ne "Sinners"ın damga vurması Oscar yarışında her durumun mümkün olabileceğini akıllara getirdi.
Çünkü bugüne kadar Oscar Ödülleri'nde en iyi film, en iyi yönetmen gibi ödüllere "One Battle After Another"ın ulaşacağı düşünülüyordu.
Ancak Oyuncu Ödülleri'nde “Sinners”ın en iyi oyuncu kadrosu ödülünü kazanması, filmin yıldızı Michael B. Jordan'ın da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanması dengeleri değiştirmiş olabilir.
Oscar'ın habercilerinden sayılan Oyuncu Ödülleri'ndeki başarısının ardından "Sinners" filminin başrolü Michael B. Jordan'ın favori gösterilen Timothee Chalamet'i geride bırakarak en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'ı kucaklayabileceği tahminleri öne çıktı.
"SINNERS" FİLMİNİN KONUSU
Ryan Coogler tarafından yazılıp yönetilen korku filminde Michael B. Jordan başrol oynuyor. Filmde, Jordan’a Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme, Omar Benson Miller Lawson gibi isimler eşlik ediyor.
"Sinners" filmi, geçmişlerinden kurtulmaya çalışan ikiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke'un hikayesini konu ediyor.
"ONE BATTLE AFTER ANOTHER" OYUNCU KADROSU
Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmde, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall ve Teyana Taylor gibi isimler yer alıyor.
Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another”, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar öncesinde kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş olan bir devlet görevlisinin kızının peşine düşmesi sonrası eski yoldaşlarıyla birlikte kızını kurtarmaya çalışmasını konu ediyor.