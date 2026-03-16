Oscar'da stil gecesi. Kadınların şıklık yarışı ve erkeklerin bıyık trendi dikkat çekti

Her yık olduğu gibi Oscar kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı. Bu yıl kadın yıldızların seçtiği elbiselerde ışıltılar, işlemeler dikkat çekerken, iddalı yırtmaçlar ve derin kolteler de çok konuşuldu.

“One Battle After Another” yıldızı Chase Infiniti, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. lavanta rengi özel tasarım bir Louis Vuitton elbise tercih eden ünlü oyuncunun elbisesinin hazırlanmasının 750 saat sürdüğü iddia edildi.

"Bugonia" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar adayı olan Emma Stone da derin sırt dekolteli, sıvı gümüş efektli elbisesiyle öne çıktı.

Gwyneth Paltrow ise önden bakıldığında klasik görünen ancak yanları tamamen açık olan elbisesiyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncunun elbisesinde yırtmaçlar, kristal işlemeli şeffaf tül panellerle kaplıydı.