Oscar'da stil gecesi. Kadınların şıklık yarışı ve erkeklerin bıyık trendi dikkat çekti
16.03.2026 14:27
Son Güncelleme: 16.03.2026 14:29
Tuğba Öztürk
98. Oscar Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Törenin kırmızı halısında da heyecan doruktaydı. Kadın yıldızlar iddialı elbiseleriyle gündem olurken, aktörler de bıyık akımıyla dikkat çekti.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 2026 Oscar Ödülleri dün akşam Los Angeles’taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another 6 ödülle damga vururken, Oscar'da birçok sürpriz ve hayal kırıklığı da yaşandı. Törenin dikkat çeken noktalarından biri de ünlülerin kırmızı halı görünümleri ve aktörlerin imaj değişiklikleri oldu. İşte Oscar gecesinde stiliyle öne çıkan yıldızlar…
ELBİSENİN YAPIMI 750 SAAT SÜRMÜŞ
Her yık olduğu gibi Oscar kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı. Bu yıl kadın yıldızların seçtiği elbiselerde ışıltılar, işlemeler dikkat çekerken, iddalı yırtmaçlar ve derin kolteler de çok konuşuldu.
“One Battle After Another” yıldızı Chase Infiniti, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. lavanta rengi özel tasarım bir Louis Vuitton elbise tercih eden ünlü oyuncunun elbisesinin hazırlanmasının 750 saat sürdüğü iddia edildi.
"Bugonia" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar adayı olan Emma Stone da derin sırt dekolteli, sıvı gümüş efektli elbisesiyle öne çıktı.
Gwyneth Paltrow ise önden bakıldığında klasik görünen ancak yanları tamamen açık olan elbisesiyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncunun elbisesinde yırtmaçlar, kristal işlemeli şeffaf tül panellerle kaplıydı.
Bu yıl Oscar'a aday olmayan Anne Hathaway de çiçek desenli, kuyruklu balık formdaki elbisesi ve mücevherleriyle dikkat çekti.
Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan Demi Moore ise Oscar'a ödül vermek üzere katıldı. Ünlü oyuncu, tüylerle kaplı zümrüt yeşili ve siyah bir elbiseyle kırmızı halıya damga vurdu.
Ödül sezonuna damga vuran ve “Hamnet” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar dahil olmak üzere bütün ödülleri kazanan Jessie Buckley de kırmızı halıda; kırmızı ve pembe renklerden oluşan omuz dekolteli Chanel markalı bir elbise giymeyi tercih etti.
"One Battle After Another" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ilk kez Oscar adayı olan ve ödülü Amy Madigan'a kaptıran Teyana Taylor ise kristal işlemeli, transparan detaylı elbisesiyle öne çıktı.
Oscar'a ilk kez aday gösterilen “Sentimental Value” filminin Norveçli yıldızı Renate Reinsve ise Louis Vuitton imzalı derin yırtmaçlı kırmızı bir elbiseyle törene katıldı.
AKTÖRLER ARASINDA BIYIK AKIMI
Oscar Ödülleri'ne erkek oyuncuların imaj değişiklikleri de damga vurdu. Birkaç ünlü oyuncu bıyıklarıyla dikkat çekerken; Pedro Pascal'ın tamamen tıraşlı hali gündem oldu.
LEONARDO DICAPRIO
Oscar'a 13 dalda aday olan ve toplamda 6 ödül kazanan "One Battle After Another" filminin başrolü Leonardo DiCaprio bıyığıyla geceye damga vurdu. 51 yaşındaki DiCaprio'nun Martin Scorsese imzalı yeni filmi "What Happens at Night" için imaj değiştirdiği ortaya çıktı.
TIMOTHEE CHALAMET
"Marty Supreme" filmindeki rolü için bıraktığı ince bıyığından vazgeçmeyen Timothee Chalamet kırmızı halıda boy gösterdi. Ünlü oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ı da kıl payı kaçırdı.
PEDRO PASCAL
"Game Of Thrones", "Mandalorian", "The Last of Us" gibi projelerle adından söz ettiren Pedro Pascal ise ters köşe yaptı. Pascal, Oscar Ödül Töreni'nde sinekkaydı tıraşıyla hayranlarını şaşırttı.
Sosyal medyada Leonardo DiCaprio'nun bıyıkları ve Pedro Pascal'ın tıraşlı hali çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Leonardo bıyıklarını Pedro’dan çalmış" gibi paylaşımlar yaptı.
JACOB ELORDI
En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Saç ve Makyaj kategorilerinde Oscar ödülü kazanan "Frankenstein" filminin yıldızı Jacob Elordi de kırmızı halıda kısa bir süre önce bıraktığı bıyığıyla ortaya çıktı.