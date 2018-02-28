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Oscar'ın unutulmaz kırmızı halı kıyafetleri

Tüm dünyanın merakla beklediği 91. Oscar Ödülleri öncesi tören tarihinde kırmızı halıya damga vurmuş ikonik kıyafetler...

  • 1

    Barbra Streisand (1969)

  • 2

    Scarlett Johansson (2004)

  • 3

    John Legend ve Chrissy Teigen (2017)

  • 4

    Shelley Winters (1957)

  • 5

    Faye Dunaway ve Arthur Penn (1969)

  • 6

    Janelle Monáe (2017)

  • 7


    Natalie Wood ve Warren Beatty (1962)

  • 8

    Liv Tyler (2004)

  • 9

    Melanie Griffith ve Don Johnson (1989)

  • 10

    Katharine Ross (1968)

  • 11

    Chris Evans (2017)

  • 12

    Taraji P. Henson (2017)

  • 13

    Charlize Theron (2000)
  • 14

    Anthony Quinn ve Dorothy Malone (1957)
  • 15

    Natalie Wood (1957)
  • 16

    Jennifer Aniston (2017)
  • 17

    Barbra Streisand (1968)



  • 18

    Renee Zellweger (2004)
  • 19

    Antonio Banderas, Matt Stone ve Trey Parker (2000)

  • 20

    Cynthia Erivo (2017)
  • 21

    Hilary Swank (2000)
  • 22

    Chloe Sevigny (2000)
  • 23

    Charlize Theron
  • 24

    Busy Philipps ve Michelle Williams (2017)
  • 25

    Angelina Jolie (2000)

  • 26

    Pedro Almodovar ve Penelope Cruz (2000)
  • 27

    Tyra Banks (2000)



  • 28

    Gwyneth Paltrow (1999)
  • 29

    Julie Andrews (Mary Poppins) Richard M. Sherman ve Robert B. Sherman 



  • 30

    Grace Kelly (The Country Girl) 

  • 31

    Joan Allen, Julie Andrews, Debbie Allen ca Björk (2001)
  • 32

    Teresa Palmer (2017)

  • 33

    Linda Blair (1974)


  • 34

    Cher (1974)


  • 35

    Shirley MacLaine (1974)

  • 36

    Charles Bronson ve Jill Ireland (1974)

  • 37

    Gene Kelly, Dyan Cannon ca Henri Langlois (1974)


  • 38

    Raquel Welch ve Damon Welch (1974)

  • 39

    Sunny Pawar (2017)






  • 40

    Paul McCartney ve Linda McCartney (1974)


  • 41

    Burt Reynolds ve Dinah Shore (1974)
  • 42

    Halle Berry (2005)

  • 43

    Renee Zellweger (2005)
  • 44

    Catalina Sandino Moreno (2005)


  • 45

    Tarell Alvin McCraney (2017)


  • 46

    Oprah Winfrey (2005)

  • 47

    Laura Linney (2005)
  • 48

    Emmy Rossum (2005)
  • 49

    Natalie Portman (2005)
  • 50

    Kelly Ripa (2017)


  • 51

    Beyonce (2005)
  • 52

    Scarlett Johansson (2005)
  • 53

    Star Jones (2005)

  • 54

    Charlize Theron (2005)


  • 55

    Michelle Williams (2006)
  • 56

    Reese Witherspoon (2006)

  • 57

    Pharrell Williams ve Mimi Valdes (2017)

  • 58

    Keira Knightley (2006)

  • 59

    Meryl Streep (2006)

  • 60

    Jada Pinkett Smith (2006)



  • 61

    Uma Thurman (2006)

  • 62

    Keira Knightley (2006)




  • 63

    Beyonce (2007)
  • 64

    Helen Mirren (2007)

  • 65

    Nicole Kidman (2007)

  • 66

    Kate Winslet (2007)

  • 67

    Anika Noni Rose ve Jennifer Hudson (2007)


  • 68

    Rinko Kikuchi (2007)


  • 69

    Penelope Cruz (2007)
  • 70

    Kirsten Dunst (2007)

  • 71

    Heidi Klum (2008)


  • 72

    Marion Cotillard (2008)
  • 73

    Katherine Heigl (2008)
  • 74

    Cameron Diaz (2008)

  • 75

    Jessica Biel ve Justin Timberlake (2017)

  • 76

    Renee Zellweger (2008)

  • 77

    Anne Hathaway (2008)

  • 78

    Jessica Alba (2008)
  • 79

    Diablo Cody (2008)
  • 80

    Nicole Kidman (2008)
  • 81

    Taraji P. Henson (2017)


  • 82

    Halle Berry (2017)


  • 83

    Ava DuVernay (2017)
  • 84

    Leslie Mann ve Judd Apatow (2017)
  • 85

    Kate Winslet (2010)
  • 86

    Maggie Gyllenhaal ve Carey Mulligan (2010)
  • 87

    Anna Kendrick
  • 88

    Jennifer Lopez

  • 89

    Anna Kendrick
  • 90

    Halle Berry



  • 91

    Scarlett Johansson ve Jeremy Renner

  • 92

    Jennifer Hudson

  • 93

    Amy Adams
  • 94

    Mila Kunis
  • 95

    Cheryl Hines
  • 96

    Jennifer Lawrence
  • 97

    Brad Pitt ve Angelina Jolie
  • 98

    Kristen Wiig ve Annie Mumolo
  • 99

    Jennifer Lopez
  • 100

    Octavia Spencer (2017)

  • 101

    Cameron Diaz
  • 102

    Meryl Streep (2012)
  • 103

    Penelope Cruz
  • 104

    Rose Byrne
  • 105

    Kristen Wiig
  • 106

    Michelle Williams

  • 107

    Rooney Mara
  • 108

    Shailene Woodley
  • 109

    Milla Jovovich
  • 110

    Penelope Ann Miller
  • 111

    George Clooney ve Stacy Keibler

  • 112

    Naomie Harris

  • 113

    Jennifer Hudson
  • 114

    Zoe Saldana

  • 115

    Naomi Watts
  • 116

    Anne Hathaway
  • 117


    Helena Bonham Carter ve Tim Burton

  • 118


    Sally Field


  • 119

    Alicia Vikander

  • 120


    Jennifer Lawrence

  • 121

    Kerry Washington


  • 122

    Octavia Spencer

  • 123


    Amy Adams

  • 124


    Jessica Chastain

  • 125


    Matthew McConaughey

  • 126


    Anna Kendrick

  • 127


    Emma Watson

  • 128

    Will Smith ve Jada Pinkett Smith
  • 129

    Cate Blanchett

  • 130

    Sally Hawkins

  • 131

    Lupita Nyong'o
  • 132

    Camila Alves

  • 133

    Kate Hudson

  • 134

    Edy Williams (1993)

  • 135

    Claudia Schiffer (1993)

  • 136

    Jodie Foster ce Al Pacino (1993)

  • 137

    Elizabeth Taylor (1993)
  • 138

    Geena Davis (1991)

  • 139

    Debbie Allen ve Jasmine Guy (1991)
  • 140

    Tim Robbins ve Susan Sarandon (1991)
  • 141

    Brad Pitt ve Juliette Lewis (1992)

  • 142

    Demi Moore (1992)

  • 143

    Daryl Hannah (1992)

  • 144

    Ginnifer Goodwin (2017)
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