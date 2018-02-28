Oscar'ın unutulmaz kırmızı halı kıyafetleri
Tüm dünyanın merakla beklediği 91. Oscar Ödülleri öncesi tören tarihinde kırmızı halıya damga vurmuş ikonik kıyafetler...
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1Barbra Streisand (1969)
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2Scarlett Johansson (2004)
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3John Legend ve Chrissy Teigen (2017)
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4Shelley Winters (1957)
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5Faye Dunaway ve Arthur Penn (1969)
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6Janelle Monáe (2017)
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7
Natalie Wood ve Warren Beatty (1962)
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8Liv Tyler (2004)
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9Melanie Griffith ve Don Johnson (1989)
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10Katharine Ross (1968)
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11Chris Evans (2017)
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12Taraji P. Henson (2017)
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13Charlize Theron (2000)
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14Anthony Quinn ve Dorothy Malone (1957)
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15Natalie Wood (1957)
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16Jennifer Aniston (2017)
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17Barbra Streisand (1968)
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18Renee Zellweger (2004)
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19Antonio Banderas, Matt Stone ve Trey Parker (2000)
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20Cynthia Erivo (2017)
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21Hilary Swank (2000)
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22Chloe Sevigny (2000)
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23Charlize Theron
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24Busy Philipps ve Michelle Williams (2017)
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25Angelina Jolie (2000)
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26Pedro Almodovar ve Penelope Cruz (2000)
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27Tyra Banks (2000)
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28Gwyneth Paltrow (1999)
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29Julie Andrews (Mary Poppins) Richard M. Sherman ve Robert B. Sherman
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30Grace Kelly (The Country Girl)
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31Joan Allen, Julie Andrews, Debbie Allen ca Björk (2001)
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32Teresa Palmer (2017)
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33Linda Blair (1974)
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34Cher (1974)
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35Shirley MacLaine (1974)
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36Charles Bronson ve Jill Ireland (1974)
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37Gene Kelly, Dyan Cannon ca Henri Langlois (1974)
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38Raquel Welch ve Damon Welch (1974)
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39Sunny Pawar (2017)
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40Paul McCartney ve Linda McCartney (1974)
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41Burt Reynolds ve Dinah Shore (1974)
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42Halle Berry (2005)
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43Renee Zellweger (2005)
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44Catalina Sandino Moreno (2005)
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45Tarell Alvin McCraney (2017)
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46Oprah Winfrey (2005)
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47Laura Linney (2005)
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48Emmy Rossum (2005)
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49Natalie Portman (2005)
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50Kelly Ripa (2017)
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51Beyonce (2005)
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52Scarlett Johansson (2005)
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53Star Jones (2005)
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54Charlize Theron (2005)
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55Michelle Williams (2006)
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56Reese Witherspoon (2006)
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57Pharrell Williams ve Mimi Valdes (2017)
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58Keira Knightley (2006)
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59Meryl Streep (2006)
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60Jada Pinkett Smith (2006)
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61Uma Thurman (2006)
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62Keira Knightley (2006)
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63Beyonce (2007)
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64Helen Mirren (2007)
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65Nicole Kidman (2007)
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66Kate Winslet (2007)
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67Anika Noni Rose ve Jennifer Hudson (2007)
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68Rinko Kikuchi (2007)
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69Penelope Cruz (2007)
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70Kirsten Dunst (2007)
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71Heidi Klum (2008)
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72Marion Cotillard (2008)
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73Katherine Heigl (2008)
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74Cameron Diaz (2008)
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75Jessica Biel ve Justin Timberlake (2017)
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76Renee Zellweger (2008)
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77Anne Hathaway (2008)
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78Jessica Alba (2008)
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79Diablo Cody (2008)
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80Nicole Kidman (2008)
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81Taraji P. Henson (2017)
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82Halle Berry (2017)
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83Ava DuVernay (2017)
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84Leslie Mann ve Judd Apatow (2017)
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85Kate Winslet (2010)
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86Maggie Gyllenhaal ve Carey Mulligan (2010)
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87Anna Kendrick
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88
Jennifer Lopez
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89Anna Kendrick
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90Halle Berry
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91Scarlett Johansson ve Jeremy Renner
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92Jennifer Hudson
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93Amy Adams
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94Mila Kunis
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95Cheryl Hines
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96Jennifer Lawrence
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97Brad Pitt ve Angelina Jolie
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98Kristen Wiig ve Annie Mumolo
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99Jennifer Lopez
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100Octavia Spencer (2017)
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101Cameron Diaz
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102Meryl Streep (2012)
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103Penelope Cruz
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104Rose Byrne
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105Kristen Wiig
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106Michelle Williams
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107Rooney Mara
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108Shailene Woodley
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109Milla Jovovich
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110Penelope Ann Miller
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111George Clooney ve Stacy Keibler
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112Naomie Harris
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113Jennifer Hudson
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114Zoe Saldana
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115Naomi Watts
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116Anne Hathaway
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117
Helena Bonham Carter ve Tim Burton
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118
Sally Field
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119Alicia Vikander
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120
Jennifer Lawrence
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121Kerry Washington
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122Octavia Spencer
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123
Amy Adams
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124
Jessica Chastain
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125
Matthew McConaughey
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126
Anna Kendrick
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127
Emma Watson
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128Will Smith ve Jada Pinkett Smith
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129Cate Blanchett
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130
Sally Hawkins
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131Lupita Nyong'o
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132
Camila Alves
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133
Kate Hudson
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134Edy Williams (1993)
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135Claudia Schiffer (1993)
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136Jodie Foster ce Al Pacino (1993)
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137Elizabeth Taylor (1993)
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138Geena Davis (1991)
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139Debbie Allen ve Jasmine Guy (1991)
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140Tim Robbins ve Susan Sarandon (1991)
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141Brad Pitt ve Juliette Lewis (1992)
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142
Demi Moore (1992)
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143
Daryl Hannah (1992)
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144Ginnifer Goodwin (2017)