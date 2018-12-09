Oscar'lı oyuncu Mahershala Ali: Irkçı tavırdan dolayı daveti terk ettim
ABD'li ünlü oyuncu Mahershala Ali, pek çok kez ırkçı davranışa maruz kaldığını söyleyerek, "Birkaç hafta önce ırkçı tavırdan dolayı daveti terk ettim" dedi.
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Yeni filmi Yeşil Rehber (Green Book) 30 Kasım’da vizyona giren Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali, yakın zamanda kendisine gösterilen ırkçı tavır nedeniyle daveti terk ettiğini anlattı.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Ali, Yeşil Rehber’de Afro-Amerikalılar için güvenli güzergahların gösterildiğini, gerçek hayattan uyarlanan filmdeki bu bilgiden, filmde rol alana kadar haberi olmadığını söyledi.
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Ali, “60’lı yıllarda seyahat rehberleri bana değil sana yani beyazlara, mesela Grand Canyon’a gitmeni, nasıl gideceğini, kalacağın otelleri detaylı şekilde anlatıyor. Ülkeni gezmen ve deneyimlemen için teşvik ediyor. Yeşil Rehber ise bana senin yoluna çıkmamamı ve seyahatinden uzak kalmamı gösteriyor. Yani bana siyah bir vatandaş olarak seni nasıl rahatsız etmeyeceğimin rehberliğini yapıyor” dedi.
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Çok defa ırkçı tavırla karşılaştığını söyleyen ünlü oyuncu, “Daha birkaç hafta önce Londra’da senaryo yazarımız Peter Farrelly ile bir daveti terk ettim. Herkesin yemek siparişi alındı, benim gerçekten davetli olduğumu anlamak için bilgilerimi istediler. Kızdım ve davetten ayrıldım. Ve bu sadece olay birkaç hafta önce oldu. Düşünsene, ben ünlüyüm, Oscar’ım var. Bir de ünlü olmasam... Bu ülkede siyahi olarak böyle durumları en hafif derecede yaşamanın tek yolu ünlü olmak” ifadesini kullandı.
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Kırmızı halıda da pek çok kez ırkçı tavırla karşılaştığını söyleyen Ali, “Julia Roberts geliyor, yüzlerce kamera ışık patlaması yaşıyor. Ben geçerken ise birkaç flash patlaması sadece... Şimdi değişti tabii... Sonunda kırmızı halıda artık daha çok fotoğrafım alınmaya başlandı” dedi.