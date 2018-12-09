Oscar'lı oyuncu Mahershala Ali: Irkçı tavırdan dolayı daveti terk ettim

Çok defa ırkçı tavırla karşılaştığını söyleyen ünlü oyuncu, “Daha birkaç hafta önce Londra’da senaryo yazarımız Peter Farrelly ile bir daveti terk ettim. Herkesin yemek siparişi alındı, benim gerçekten davetli olduğumu anlamak için bilgilerimi istediler. Kızdım ve davetten ayrıldım. Ve bu sadece olay birkaç hafta önce oldu. Düşünsene, ben ünlüyüm, Oscar’ım var. Bir de ünlü olmasam... Bu ülkede siyahi olarak böyle durumları en hafif derecede yaşamanın tek yolu ünlü olmak” ifadesini kullandı.