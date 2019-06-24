Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey İstanbul'a geldi
DHA, ntv.com.tr
Oscar ödüllü Amerikalı aktör Matthew McConaughey de tatil için İstanbul'u tercih etti. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, ünlü aktör ile ailesini kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Tonguç, ünlü aktörün Boğaz'dan çok etkilendiğini, sadece İstanbul’u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes’i de mutlaka görmek istediğini söyledi.
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1Dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey Türkiye'yi ziyaret etti. Dallas Buyers Club'taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün de sahibi olan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör, eşi, çocukları ve annesi ile İstanbul'da tatil yaptı.
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2Gişede 665 milyon dolarlık hasılat yapan “En iyi görsel efektler” ödülünün sahibi de olan ‘Yıldızlararası’ (Interstellar) filminde de oynayan McConaughey ve ailesine, İstanbul'u, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç gezdirdi.
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"EN ETKİLENDİĞİ YER BOĞAZ OLDU"
Instagram adresinden aktörün İstanbul tatilini anlatan ve onu geleneksel halı satan mağazalara götüren Tonguç, şunları söyledi:
"Birçok Hollywood filminde ve yabancı dizide oynadı. Oscar başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Her zaman keyifle takip ettiğim aktörler arasındaydı, ona İstanbul’u tanıtmak ve anlatmak bana kısmet oldu. Daha önce pek çok Hollywood yıldızı için olduğu gibi… Eşi, çocukları ve annesi ile birlikte geldi İstanbul’a; az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu. Son akşam da Ortaköy Ruby’deki bir yemekle seyahatlerini noktaladılar."
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Tonguç, McConaughey'e adını nasıl öğrettiğini de şöyle açıkladı: “Saffet”ismini söylemekte zorlanınca ona şöyle bir tanımlama yapmıştım: 'suffering fat man', yani 'acı çeken şişman adam' der gibi düşün ama suffering’den 'saf' fat men’den sadece fat’i al demiştim. Okunuş itibariyle Saffet’e yakın olduğu için esprili bir öğretme yolu seçmek istedim."
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5Tonguç, ayrıca, "En güzel kısmı ne biiyor musunuz? Hayran olduğum bu şehrin güzelliğini anlatabilmiş ve ona İstanbul’u en keyifli halleriyle, tüm zenginliğiyle gösterebilmiş olmam. Zaten mutlaka tekrar geleceğim dedi; sadece İstanbul’u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes’i de mutlaka görmek istiyor" mesajını yazdı.
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6Tatil sonrası Tonguç'a video gönderen ünlü oyuncu, videoda Saffet adını söylemeye çalışarak bir de “Aynı zamanda bilgesin” ifadesini kullandı.