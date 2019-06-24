Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey İstanbul'a geldi

Instagram adresinden aktörün İstanbul tatilini anlatan ve onu geleneksel halı satan mağazalara götüren Tonguç, şunları söyledi:

"Birçok Hollywood filminde ve yabancı dizide oynadı. Oscar başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Her zaman keyifle takip ettiğim aktörler arasındaydı, ona İstanbul’u tanıtmak ve anlatmak bana kısmet oldu. Daha önce pek çok Hollywood yıldızı için olduğu gibi… Eşi, çocukları ve annesi ile birlikte geldi İstanbul’a; az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu. Son akşam da Ortaköy Ruby’deki bir yemekle seyahatlerini noktaladılar."