Oscar'lı oyuncu Youn Yuh-Jung: Brad Pitt söz verdi ama Amerikalıların sözlerine inanmam

ntv.com.tr 29.04.2021 - 10:41
Güney Koreli oyuncu Youn Yuh-Jung, 93. Oscar Ödülleri’nde, Minari filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. Asyalı oyuncuya ödülünü, aynı zamanda filmin yapımcılarından biri olan Brad Pitt takdim etti. teşekkür konuşmasını yapan Youn Yuh-Jung’un, sahne gerisindeki Pitt’e dönerek “Çekimler boyunca neredeydiniz?” diye sorması törenin en akılda kalan anlarından biri oldu.
Pek çok izleyici bu seslenişi çapkın bir teklif olarak yorumlasa da işin aslı öyle değildi. Youn, Oscar sonrası bir röportajda, Pitt'e sahneden indikten sonra söylediklerini açıkladı.
"KELİMELERİ ÇOK SÜSLÜ, BEN YAŞLIYIM, KANMIYORUM"
NBC News’e konuşan oyuncu, Plan B adlı prodüksiyon şirketiyle filmin yapımcıları arasında yer alan Pitt’le konuşurken, “Filme daha fazla para vermesini söyledim” dedi. Oyuncu ayrıca, “Ona Kore’ye gelmesini de söyledim. Geleceğine söz verdi. Ama Amerikalıların sözlerine çok inanmam. Kelimeleri çok süslü. Performansımın çok saygıdeğer olduğunu ve başka şeyler söyledi ve ben yaşlıyım. Bu sözlere kanmıyorum” diye konuştu.
"HOLLYWOOD'A HAYRAN DEĞİLİM"
73 yaşındaki oyuncu, başka bir Hollywood filminde rol alıp almayacağını da şöyle açıkladı:“Amerika’da bazı projeler geldiğinde Kore’de insanlar Hollywood’a hayran olduğumu düşünüyor. Hayır, Hollywood’a hayran değilim. Amerika'ya gelirsem ve çalışırsam belki oğlumu bir kez daha görebilirim. Bu kalbimin derinliklerinden gelen bir his.”