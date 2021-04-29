Oscar'lı oyuncu Youn Yuh-Jung: Brad Pitt söz verdi ama Amerikalıların sözlerine inanmam

"KELİMELERİ ÇOK SÜSLÜ, BEN YAŞLIYIM, KANMIYORUM"

NBC News’e konuşan oyuncu, Plan B adlı prodüksiyon şirketiyle filmin yapımcıları arasında yer alan Pitt’le konuşurken, “Filme daha fazla para vermesini söyledim” dedi. Oyuncu ayrıca, “Ona Kore’ye gelmesini de söyledim. Geleceğine söz verdi. Ama Amerikalıların sözlerine çok inanmam. Kelimeleri çok süslü. Performansımın çok saygıdeğer olduğunu ve başka şeyler söyledi ve ben yaşlıyım. Bu sözlere kanmıyorum” diye konuştu.