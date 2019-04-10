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Oscar’lı oyuncular Emma Stone ile Alicia Vikander reklam kampanyasında

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Oscar’lı yıldızlar Emma Stone ile Alicia Vikander, Fransız oyuncu Lea Seydoux ile Louis Vuitton’un yeni kampanyasında birlikte yer aldı.

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    Oscar’lı oyuncular Emma Stone ile Alicia Vikander, Louis Vuitton’un yeni kampanyasında birlikte yer aldı.

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    İki Amerikalı yıldız, Fransız oyuncu Lea Seydoux ile markanın “Yeni Klasikler” koleksiyonundaki çantaları tanıttı.

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    Craig McDean'in fotoğrafladığı çalışmada Emma Stone'un elinde “Capucines” isimli çanta modeliyle fotoğraflandı.

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    Alicia Vikander ise koleksiyonda Twist adı verilen çanta ile poz verdi.

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    Lea Seydoux, Dauphine adlı 1976 yılından bu yana bir klasik haline gelen monogramın güncellenmiş versiyonuyla objektif karşısına geçti.

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