Osmanlı lezzeti dünya listesinin zirvesinde. Türk güveç yemeği ilk 100'e girdi
18.12.2025 15:30
Öznur Doğan
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Güveci'ni açıkladı. Türk mutfağının favori lezzetlerinden olan Hünkarbeğendi, listenin başında yer aldı.
1. SECO DE CABRITO
Peru mutfağına özgü bir yemek olan Seco de cabrito; acı biber, bezelye, havuç ve keçi eti gibi malzemelerden yapılıyor. Ülkede popüler olan lezzet, genellikle aile kutlamaları gibi özel günler için hazırlanıyor.
2. PHANAENG CURRY
Tayland'ın geleneksel yemekleri arasında yer alan Phanaeng köri, ağırlıklı olarak sığır eti, tavuk veya ördek etinden yapılıyor. Yemeğin kökeni hakkında net bilgiler bulunmasa da, ilk olarak Malezya'nın Penang eyaletinde ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
3. HÜNKARBEĞENDİ
Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan bu lezzet, tütsülenmiş ve baharatlı patlıcanla hazırlanıyor. Malzemeler daha sonra püre haline getirilerek süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş un ile karıştırılıyor. Üzerine kuzu eti konularak servis edilen Hünkarbeğendi'nin, ilk olarak Napolyon III'ün eşi için hazırlandığına da inanılıyor.
4. MURGH MAKHANI (BUTTER CHICKEN)
Hint yemekleri arasında en tanınanı olan Murgh makhani, uluslararası alanda tereyağlı tavuk olarak biliniyor. 1950'lerde Delhi'de ortaya çıktığı ifade edilen bu yemek; kızartılmış et, bol baharat, krema, domates ve tereyağı ile hazırlanıyor. Yanında ise 'naan' (Hint ekmeği) tüketiliyor.
5. KARE
Karē olarak bilinen Japon usulü köri, ilk yıllarında sadece zenginlerin yiyebileceği pahalı bir lezzet olarak biliniyordu. Üç farklı şekilde hazırlanabilen yemeğin en çok tercih edilen türü ise karē raisu.
6. SHAHI PANEER
Hindistan'ın Moghul mutfağından gelen shahi paneer, genellikle naan, roti veya puri gibi Hint ekmekleriyle birlikte servis ediliyor. Vejetaryen bir yemek olan n shahi paneer, özel günler ve bayramlarda tercih ediiyor ve kişniş yapraklarıyla süsleniyor.
7. GULAI
Baharatlı bir yemek olan Gulai, görünümü ve tadı nedeniyle Endonezya körisi olarak da adlandırılıyor. Gulai'nin, Hint mutfağının etkisiyle Sumatra'da ortaya çıktığı tahmin ediliyor ancak günümüzde Endonezya'nın her yerinde sevilerek tüketiliyor.
8. KHORESH
Yavaş pişirilen yemekleri ifade eden Khoresh, genellikle pilavla birlikte servis ediliyor. İran mutfağının favori lezzetleri arasında yer alan yemeğin, pek çok farklı versiyonu bulunuyor.
9. WAT
Etiyopya'nın ulusal yemeklerinden olan Wat; acı biber, sarımsak, zencefil, rue, fesleğen, çörek otu ve çemen otu gibi malzemelerden yapılıyor. Havanda tokmakla öğütülen bu karışıma genellikle tavuk eti eşlik ediyor. TasteAtlas'a göre, geçmişte kadınlar wat pişirme becerilerine göre değerlendirilirdi. En iyisini yapanlar, komşuları ve eşlerinden saygı görürdü.
10. MOQUECA BAIANA
Moqueca Baiana, Brezilya'nın Bahia eyaletinden gelen bir deniz ürünleri güveci olarak tanımlanıyor. Genellikle kişniş ve pirinçle servis edilen Moqueca baiana, Brezilya'nın yerel halkı tarafından oldukça seviliyor.