Osmanlı lezzeti dünya listesinin zirvesinde. Türk güveç yemeği ilk 100'e girdi

Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan bu lezzet, tütsülenmiş ve baharatlı patlıcanla hazırlanıyor. Malzemeler daha sonra püre haline getirilerek süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş un ile karıştırılıyor. Üzerine kuzu eti konularak servis edilen Hünkarbeğendi'nin, ilk olarak Napolyon III'ün eşi için hazırlandığına da inanılıyor.